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Врач посоветовала «запивать» стресс

Просмотров:331 Опубликовано: Сегодня, 16:42
Врач посоветовала «запивать» стресс
Фото из открытых источников
Многие люди пытаются бороться со стрессом с помощью еды. Однако даже если «заедание» тревожности может помочь человеку, то в будущем такая привычка может вызвать проблемы со здоровьем. Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала лучшее средство борьбы со стрессовыми ситуациями, передает радио Sputnik.

По словам врача, заедание стресса – это нарушение пищевого поведения. Вместо этого метода, Зухра Павлова советует записать тревожность обычной водой.

«Заедать не надо, надо запивать. Когда мы запиваем стресс, то мы разрываем логическую цепь, когда мозг в стрессовой ситуации стимулирует надпочечники для выработки гормона стресса, то есть кортизола. Когда мы пьем воду, эта связь прекращается, и гормоны не вырабатываются», – объяснила врач-эндокринолог.

Также побороть стресс могут помочь физические упражнения.

«Очень помогает физическая активность. Почему, когда человек нервничает, он начинает ходить? Это такая защитная реакция, но ее можно простимулировать сознательно. Если поделать что-то физически, то уменьшается стрессогенность. Следовательно, человек находится в большей безопасности, чем заедая стресс», – посоветовала Зухра Павлова.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • sergei 66
  • Сухов.
 elek (Посетители) Сегодня, 17:23
Цитата: Bass66
Все понятно, так и делаем, есть стресс - надо выпить!

tost boyan beer2 старый, проверенный, добрый метод (при соблюдении нормы!).
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • elek
  • sergei 66
  • Сухов.
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 16:55
Врач посоветовала «запивать» стресс

Прочитал название, дальше читать не стал. Все понятно, так и делаем, есть стресс - надо выпить!
 
 

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