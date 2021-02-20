Врач посоветовала «запивать» стресс

Многие люди пытаются бороться со стрессом с помощью еды. Однако даже если «заедание» тревожности может помочь человеку, то в будущем такая привычка может вызвать проблемы со здоровьем. Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала лучшее средство борьбы со стрессовыми ситуациями, передает радио Sputnik.



По словам врача, заедание стресса – это нарушение пищевого поведения. Вместо этого метода, Зухра Павлова советует записать тревожность обычной водой.



«Заедать не надо, надо запивать. Когда мы запиваем стресс, то мы разрываем логическую цепь, когда мозг в стрессовой ситуации стимулирует надпочечники для выработки гормона стресса, то есть кортизола. Когда мы пьем воду, эта связь прекращается, и гормоны не вырабатываются», – объяснила врач-эндокринолог.



Также побороть стресс могут помочь физические упражнения.



«Очень помогает физическая активность. Почему, когда человек нервничает, он начинает ходить? Это такая защитная реакция, но ее можно простимулировать сознательно. Если поделать что-то физически, то уменьшается стрессогенность. Следовательно, человек находится в большей безопасности, чем заедая стресс», – посоветовала Зухра Павлова.