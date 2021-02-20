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В России подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N8

Просмотров:19 Опубликовано: Сегодня, 18:38
В России подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N8
Фото из открытых источников
Россия направила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о первом в мире случае заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа, сообщает zakon.kz.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что новый птичий грипп может передаваться от птиц человеку, но не может дальше распространяться между людьми, передает ТАСС.

Вирус выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку гриппа птиц.

- Клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики, - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, вирус пока не передается от человека к человеку, но может "научиться" этому после мутации.

Попова отметила, что у всех заразившихся H5N8 болезнь протекала в легкой форме и к настоящему времени они чувствуют себя хорошо.


Источник: zakon.kz
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