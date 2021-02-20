Лавров высказался об интеграции РФ с Беларусью: "Все будет известно очень скоро"

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК высказался о перспективах интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства, передает Tengrinews.kz.



Забегать вперед в этом вопросе нет смысла, заявил глава российского МИД. Вместе с тем, он отметил, что интеграция между государствами будет проходить в соответствии с договоренностями, которых могут достичь Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах 22 февраля.



"Я читал высказывания Александра Григорьевича Лукашенко (не все интервью, но его цитировали) о том, что никаких препятствий для углубления интеграции он не видит. И вот как они согласуют с Путиным, так и будут двигаться. До переговоров осталось два дня. Думаю, забегать вперед нет смысла. Все будет известно очень скоро", - сказал Лавров.



Он также прокомментировал заявления официального Минска о желании проводить многовекторную внешнюю политику. "Многовекторности хотят любые нормальные государства", - подчеркнул министр.



"У нас тоже есть желающие видеть в подтверждении Минском многовекторности своей внешней политики его "ненадежность" как партнера и союзника. Я так не считаю. В Совете Европы, где Белоруссия пока еще не является страной-членом, мы выступаем за то, чтобы он установил отношения с Минском. Поддерживали присоединение Минска к некоторым конвенциям Совета Европы. Всегда были за то, чтобы у Белоруссии были нормальные отношения с западными соседями. Сейчас даже не знаю, чем Совет Европы будет заниматься. Русофобия захлестнула большинство представленных там стран Евросоюза, а самые "буйные" диктуют повестку дня", - заявил Лавров.



Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, во время сочинской встречи 22 февраля Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко реализацию крупных проектов.



"Имеется в виду обсудить ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - говорится в релизе Кремля.



Лукашенко вылетел в Сочи 19 февраля. Его пресс-служба отметила, что стороны подробно обсудят "широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах".