766 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 207 418 случаев, из них:



в городе Нур-Султан - 24 404 (+53),

в городе Алматы - 24 258 (+102),

в ВКО - 21 558 (+55),

в Атырауской области - 16 915 (+33),

в Павлодарской области - 16 939 (+100),

в Карагандинской области - 15 058 (+53),

в Акмолинской области - 13 104 (+81),

в ЗКО - 12 538 (+65),

в СКО - 12 060 (+36),

в Костанайской области - 11 851 (+69),

в Алматинской области - 10 439 (+59),

в городе Шымкент - 6 059 (+8),

в Жамбылской области - 5 839 (+19),

в Туркестанской области - 4 244 (+4),

в Мангистауской области - 4 199 (+9),

в Актюбинской области - 4 178 (+13),

в Кызылординской области - 3 775 (+7).