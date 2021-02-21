766 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве РК, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 207 418 случаев, из них:
в городе Нур-Султан - 24 404 (+53), в городе Алматы - 24 258 (+102), в ВКО - 21 558 (+55), в Атырауской области - 16 915 (+33), в Павлодарской области - 16 939 (+100), в Карагандинской области - 15 058 (+53), в Акмолинской области - 13 104 (+81), в ЗКО - 12 538 (+65), в СКО - 12 060 (+36), в Костанайской области - 11 851 (+69), в Алматинской области - 10 439 (+59), в городе Шымкент - 6 059 (+8), в Жамбылской области - 5 839 (+19), в Туркестанской области - 4 244 (+4), в Мангистауской области - 4 199 (+9), в Актюбинской области - 4 178 (+13), в Кызылординской области - 3 775 (+7).
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