Ученые развеяли популярный миф о хлебе

Регулярное употребление ржаного хлеба способствует профилактике заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, передает zakon.kz.



Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.



- В хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине. Благодаря богатому химическому составу ржи и приготовлению хлеба на закваске, помимо высокой пищевой ценности, хлеб обладает более ярким выраженным вкусом и ароматом, изделия дольше не черствеют и не подвергаются микробной порче. Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний, - рассказала Марина Костюченко



Она добавила, что в рационе человека должен присутствовать и пшеничный хлеб.



- Для сбалансированного питания рацион должен включать и ржаной, и пшеничный хлеб. Конечно, есть заболевания - в частности, сахарный диабет, - при которых употребление хлеба из муки пшеничной высшего и первого сортов рекомендуют исключить или ограничить. В целом же не стоит себе отказывать в полезных продуктах, представленных разными видами изделий, тем более если это свежий, ароматный хлеб с использованием ржаной муки, - сказала собеседник агентства.



Эксперт также опровергла утверждение о том, что употребление хлеба является причиной набора избыточного веса.



- К избыточному весу приводит не потребление хлебобулочных изделий, а несбалансированное питание. Калорийность нарезного батона из пшеничной муки высшего сорта составляет 260 ккал, это невысокое значение по сравнению с мучными кондитерскими изделиями для которых калорийность в среднем составляет 400-500 ккал, а то и выше. Считаю, что если человек ведет активный образ жизни, у него сбалансированное питание и нет медицинских противопоказаний, то употребление в день 150 г батона нарезного не приведет к избыточному весу, - заключила Костюченко.