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WhatsApp запретит пользователям отправлять сообщения при отказе от новых правил

Просмотров:264 Опубликовано: Сегодня, 09:55
WhatsApp запретит пользователям отправлять сообщения при отказе от новых правил
Фото ©Турар Казангапов
Мессенджер WhatsApp ограничит некоторые функции тех пользователей мессенджера, которые не примут обновленное пользовательское соглашение до 15 мая, в частности, они не смогут читать или отправлять сообщения. Об этом стало известно из письма, отправленного одному из торговых партнеров WhatsApp, которое оказалось в распоряжении портала TechCrunch, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации, приведенной изданием, начиная с 15 мая, мессенджер будет "постепенно просить" пользователей принять новое соглашение, "чтобы иметь полный функционал WhatsApp". Если они по-прежнему не принимают условия, "в течение небольшого количества времени эти пользователи смогут получать звонки и уведомления, но не смогут читать или отправлять сообщения в приложении".

Издание сообщает, что ограничения могут действовать в течение нескольких недель. Отмечается также, что после 15 мая будет применяться политика в отношении неактивных пользователей, согласно которой неактивные учетные записи удаляются в течение 120 дней. WhatsApp подтвердил, что в письме точно отмечены планы мессенджера.

Напомним, WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января 2021 года. В новой версии приложения сообщалось, что оно начнет делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей мессенджером. Речь идет о геолокации, сведениях об установке и удалении программ, принадлежащих Facebook.

Мессенджер объяснил шаг необходимостью анализировать привычки и вкусы пользователей, чтобы активнее подбирать рекламу и подходящий им контент. Однако это привело к негативной реакции пользователей из разных стран мира, многие из них решили установить другие приложения для общения.

В январе компания сообщила о том, что внедрение нового соглашения переносится с 8 февраля на 15 мая. В течение этого времени пользователи смогут в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана в 2004 году Марком Цукербергом. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook, помимо WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:17
Наверное этот мессенджер хочет получить возможность считывать информацию с телефонов, а может и управлять вашими банковскими делами?
 
 

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