WhatsApp запретит пользователям отправлять сообщения при отказе от новых правил

Мессенджер WhatsApp ограничит некоторые функции тех пользователей мессенджера, которые не примут обновленное пользовательское соглашение до 15 мая, в частности, они не смогут читать или отправлять сообщения. Об этом стало известно из письма, отправленного одному из торговых партнеров WhatsApp, которое оказалось в распоряжении портала TechCrunch, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Согласно информации, приведенной изданием, начиная с 15 мая, мессенджер будет "постепенно просить" пользователей принять новое соглашение, "чтобы иметь полный функционал WhatsApp". Если они по-прежнему не принимают условия, "в течение небольшого количества времени эти пользователи смогут получать звонки и уведомления, но не смогут читать или отправлять сообщения в приложении".



Издание сообщает, что ограничения могут действовать в течение нескольких недель. Отмечается также, что после 15 мая будет применяться политика в отношении неактивных пользователей, согласно которой неактивные учетные записи удаляются в течение 120 дней. WhatsApp подтвердил, что в письме точно отмечены планы мессенджера.



Напомним, WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января 2021 года. В новой версии приложения сообщалось, что оно начнет делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей мессенджером. Речь идет о геолокации, сведениях об установке и удалении программ, принадлежащих Facebook.



Мессенджер объяснил шаг необходимостью анализировать привычки и вкусы пользователей, чтобы активнее подбирать рекламу и подходящий им контент. Однако это привело к негативной реакции пользователей из разных стран мира, многие из них решили установить другие приложения для общения.



В январе компания сообщила о том, что внедрение нового соглашения переносится с 8 февраля на 15 мая. В течение этого времени пользователи смогут в "удобном для них темпе" ознакомиться с обновлениями и принять их.



Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана в 2004 году Марком Цукербергом. Штаб-квартира находится в Калифорнии. Facebook, помимо WhatsApp, владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger и Instagram.