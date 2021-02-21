«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Февраля
-1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.97 KZT
  • €1 = 507.12 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Закуп водомета для разгона толпы объяснили в полиции СКО

Просмотров:424 Опубликовано: Сегодня, 11:00
Закуп водомета для разгона толпы объяснили в полиции СКО
Фото из открытых источников
Закуп автомобиля с водометом для разгона толпы объяснили в полиции Северо-Казахстанской области. Стражи порядков сообщили, что это "общемировая практика органов", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Использование такой техники - общемировая практика органов полиции. В связи с техническими неисправностями и истечением срока эксплуатации данной техники, состоявшей на балансе ДП СКО более 15 лет, закупается новое транспортное средство", - сообщили в Управлении тылового обеспечения ДП СКО.

Напомним, на сайте государственных закупок появилось объявление о закупе автомобиля с водометной установкой полицией СКО. Цена лота - 124,8 миллиона тенге.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Dushman (Посетители) Сегодня, 12:07
Да дураку понятно, что народ беднеет с каждым годом все хуже и хуже... Как то закрыть рты, придумали с пенсионкой. Скоро санкции Европа ведет против России, там и мы попадем, девальвация не загорами, от этого народ все злее. За 30 лет независимости, так и не стали независимыми, столько добра у нас а живем как Гаити.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • касым
  • non_alcoholic
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:12
Наверное все городские проблемы уже решены, осталось только водомет купить.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика