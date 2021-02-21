Закуп водомета для разгона толпы объяснили в полиции СКО

Закуп автомобиля с водометом для разгона толпы объяснили в полиции Северо-Казахстанской области. Стражи порядков сообщили, что это "общемировая практика органов", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Использование такой техники - общемировая практика органов полиции. В связи с техническими неисправностями и истечением срока эксплуатации данной техники, состоявшей на балансе ДП СКО более 15 лет, закупается новое транспортное средство", - сообщили в Управлении тылового обеспечения ДП СКО.



Напомним, на сайте государственных закупок появилось объявление о закупе автомобиля с водометной установкой полицией СКО. Цена лота - 124,8 миллиона тенге.