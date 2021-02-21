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Назван продукт, который может помочь в борьбе с гриппом и преждевременным старением

Просмотров:30 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Назван продукт, который может помочь в борьбе с гриппом и преждевременным старением
Фото из открытых источников
Эксперты назвали продукт, который может помочь в борьбе с гриппом и преждевременным старением, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

История пармезана, который еще называют "королем" сыров, берет свое начало в Италии и насчитывает около тысячи лет. За столь длительное время рецепт остался неизменным: вода, молоко, соль и время.

По словам специалистов, этот продукт ценится не только за вкус, но и за пользу для здоровья человека.

Польза пармезана

В итальянском сорте твердого сыра содержится большое количества белка – 33% против 20% в постной говядине. Как отметили эксперты, это вещество участвует в "ремонте" организма. В частности, речь идет о формировании клеток кожи и мышц, а также выработке гормонов, пояснили они.

Эксперты добавили, что к тому же белок из пармезана помогает в борьбе с преждевременным старением.

По их словам, благодаря цинку в составе он также способствует защите от гриппа.

Вред пармезана

При этом, как подчеркнули специалисты, есть и негативные стороны у этого продукта. Один из недостатков пармезана заключается в том, что он вызывает привыкание. Эксперты объяснили, что подобная реакция связана с белком казеином, который при переваривании разбивается на казоморфины, а также глутамат натрия в натуральном виде.

По словам специалистов, еще пармезан способен усилить симптомы аллергии - такое часто наблюдается после употребления некоторых сортов выдержанного сыра. Дело в том, что эти продукты могут в ответ на аллерген усиливать выброс гистаминов. Тогда, как сообщили эксперты, организм начинает бороться с чужеродными клетками сильнее, в итоге появляются покраснения, кашель, слезы и другие симптомы.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:16
Большинству наших людей вред пармезана не грозит.
У них просто нет денег покупать такие дорогие продукты.
 
 

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