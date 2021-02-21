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Россия и Казахстан ведут переговоры по поставкам самолетов SSJ100 и МС-21 - Мантуров

Просмотров:492 Опубликовано: Сегодня, 14:36
Россия и Казахстан ведут переговоры по поставкам самолетов SSJ100 и МС-21 - Мантуров
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 21 фев — Sputnik. Россия ведет с Казахстаном переговоры по поставкам самолетов SSJ100 и МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Что касается МС-21, то при количестве 170 машин, на которые подписаны контракты, ближайшие 4 года мы точно не планируем выходить агрессивно на внешние рынки. Это не значит, что мы не будем проводить работу по внешним рынкам, но, имея сервисную базу, которая у нас сформирована по SSJ, наработанный опыт и формируемый сейчас пул запасных частей, по мере готовности мы в том числе и в первую очередь будем рассматривать поставки на рынок ЕврАзЭС: мы с Казахстаном сейчас ведем переговоры на эту тему, это касается МС-21 и SSJ", - цитирует Мантурова РИА Новости.

Объем и сроки поставок в Казахстан министр не уточнил.

"Пока не скажу... Мы буквально недавно встречались с вице-премьером, с Романом Васильевичем Скляром, с ним говорили потенциально о заинтересованности и по постепенному переходу к предметным переговорам с потенциальным покупателем - одной из казахстанских авиакомпаний", - отметил Мантуров.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Он рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, в данный момент проходит испытания.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 5 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • касым
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 17:59
Интересно девки пляшут.. походу российские власти в лице властей Казахстана нашли очередных лошков...на свои нелеквиды, которые решили от греха подальше сбагрить в Казахстан... далеко даже ходить и не надо от этих самых самолётов SSJ Сухой MC-21 отказались сами авиаперевозчики в лице Аэрофлота, S7 ,AZUR AIR, а это уже о многом говорит если они так негативно относятся и не доверяют отечественным производителям авиапрома... Даже взять Вьетнам который в свое время хотел закупить и пополнить свой авиапарк 280 самолётов российского производства в итоге отказались от сделки и закупили Эйрбасы и Боинги, а это уже о многом другом говорит....
 
-1
  • montgomery
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  • tolk
  • Ну Ну
  • askar1905
 касым (Посетители) Сегодня, 15:53
Россия доведет до ручки Казахстан.

Лучше бу аэрбас или боинг чем новый росийский
 
-2
  • montgomery
  • Bass66
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  • касым
  • Ну Ну
  • askar1905
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:41
Никому в мире не нужны,решили нам сплавить.
 
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  • montgomery
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  • tolk
  • касым
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  • askar1905
 Empro (Посетители) Сегодня, 15:03
Да, согласен, лучше аэробус, боинг.
Сухой не так надёжен!
 
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 askar1905 (Посетители) Сегодня, 14:56
Сами летайте на них. Мы лучше на аэрбасах
 
 

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