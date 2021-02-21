Россия и Казахстан ведут переговоры по поставкам самолетов SSJ100 и МС-21 - Мантуров

НУР-СУЛТАН, 21 фев — Sputnik. Россия ведет с Казахстаном переговоры по поставкам самолетов SSJ100 и МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Что касается МС-21, то при количестве 170 машин, на которые подписаны контракты, ближайшие 4 года мы точно не планируем выходить агрессивно на внешние рынки. Это не значит, что мы не будем проводить работу по внешним рынкам, но, имея сервисную базу, которая у нас сформирована по SSJ, наработанный опыт и формируемый сейчас пул запасных частей, по мере готовности мы в том числе и в первую очередь будем рассматривать поставки на рынок ЕврАзЭС: мы с Казахстаном сейчас ведем переговоры на эту тему, это касается МС-21 и SSJ", - цитирует Мантурова РИА Новости.
Объем и сроки поставок в Казахстан министр не уточнил.
"Пока не скажу... Мы буквально недавно встречались с вице-премьером, с Романом Васильевичем Скляром, с ним говорили потенциально о заинтересованности и по постепенному переходу к предметным переговорам с потенциальным покупателем - одной из казахстанских авиакомпаний", - отметил Мантуров.
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Он рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.
МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, в данный момент проходит испытания.
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