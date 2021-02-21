Один из пропавших мальчиков в Байконуре найден мертвым. Об этом сообщили в Департаменте по ЧС Кызылординской области. Поиска второго ребенка продолжаются, передает корреспондент Tengrinews.kz."Нашли тело одного ребенка. Специалисты занимаются опознанием. Поиски второго мальчика продолжаются", - сообщили в ДЧС.Позже в ДЧС добавили, что найдено тело Ерхана Анаса в реке Сырдарья в 1,5 километрах от места пропажи. Сообщается, что тело увидели правоохранительные органы России с вертолета.Прокурор города Байконур Нуржан Рахметов также подтвердил эту информацию. На своей странице в Facebook он поделился публикацией о том, как ведутся поиски. Судя по кадрам, в небо подняли вертолет, участвуют водолазы и сотни людей и волонтеров.Напомним, два семилетних мальчика исчезли 20 февраля после тренировки, проходившей в спортивном комплексе "Маяк". Следственный комитет России завел уголовное дело по факту безвестного исчезновения двоих малолетних детей. Поисками детей занимаются российские и казахстанские правоохранительные органы.