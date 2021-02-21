Стоимость продуктов первой необходимости в Казахстане может вырасти в марте

Только за январь, по данным Нацбанка, цены на продукты выросли почти на 11,5%. К примеру, за литр подсолнечного масла в некоторых регионах просят уже больше 1 тыс тенге. И продавцы рассказывают, что цены растут едва ли не каждую неделю, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КТК.По официальным данным Нацбанка, за год масло подорожало на 38%. А поставщики уже готовятся к новой цене. Обещают, что в марте стоимость продукта первой необходимости может вырасти еще на 20%.Производители уверяют: им просто не из чего делать масло. Не хватает семян подсолнечника. Запасы прошлогоднего урожая иссякли. Все потому, что сырье продают за рубеж, причем в огромных количествах.По данным Минсельхоза, в 2020-м Казахстан смог собрать 843 тыс тонн семян подсолнечника, на экспорт ушло 520 тыс тонн, то есть больше 60%. В итоге закупать семена заводы сейчас вынуждены за границей. А там цены в разы выше.Отсюда и рост стоимости конечного продукта. Те предприятия, которые не могут себе позволить иностранные семечки, и вовсе остановили производство. На рынке вот-вот может образоваться дефицит.Проблему могло бы решить увеличение экспортных пошлин или запрет на продажу сырья, но чиновники эти идеи не поддерживают.Отдельные эксперты предлагают властям ввести жесткое регулирование на 19 социально значимых товаров (хлеб, крупы, овощи, растительное масло, а еще мясо и молоко), зафиксировать на каждый килограмм наценку в тенге, а не в процентах, как делается сейчас. Но производителям и продавцам такое явно придется не по вкусу.За год также стоимость килограмма сахара поднялась почти на 35%. Это официальные цифры Нацбанка. Причина простая — в стране не хватает сырья. Больше половины везут из-за рубежа.«Сахар у нас импортируется. Мы закрываем сахар на 25-30%. Пандемия нарушила все логистические цепочки. Пандемия ограничила ввоз, и у нас произошел определенный коллапс», — говорит независимый директор ассоциации «Верховный совет крестьян» Кирилл Павлов.Сладкоежкам теперь приходится несладко. Песок хоть и не в дефиците, но цены кусаются. Средняя стоимость по стране — 254 тенге за килограмм. В Нур-Султане и Атырау ценник и вовсе приблизился к 300. Предприниматели жалуются: новый прайс им совсем не в радость. На продуктах первой необходимости много не заработаешь. Только от покупателей упреки слушать. Уверяют: накрутка минимальная — товар-то социальный.Яйца теперь на вес золота. Цена за десяток по стране — почти 400 тенге. Это на треть больше прошлогодней стоимости. В крупных городах ценник давно приблизился к 500. Производители поясняют: всему виной дорожающие корма и птичий грипп. Последний убил поголовья сразу в нескольких казахстанских фабриках. Но у чиновников свои взгляды. Уверяют: все дело в спекулянтах. Мол, они намеренно накручивают цены. В «корзине причин» неожиданно оказался и сезонный фактор.Эксперты уверяют: из-за дефицита сырья в стране останавливают производства. Но в Минсельхозе в этом проблемы не видят.Цены на продукты, похоже, не остановить. Только за январь, по данным Нацбанка, они выросли почти на 11,5%.