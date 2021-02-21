«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 21 Февраля
-1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.97 KZT
  • €1 = 507.12 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стоимость продуктов первой необходимости в Казахстане может вырасти в марте

Просмотров:272 Опубликовано: Сегодня, 16:26
Стоимость продуктов первой необходимости в Казахстане может вырасти в марте
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Только за январь, по данным Нацбанка, цены на продукты выросли почти на 11,5%. К примеру, за литр подсолнечного масла в некоторых регионах просят уже больше 1 тыс тенге. И продавцы рассказывают, что цены растут едва ли не каждую неделю, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КТК.

По официальным данным Нацбанка, за год масло подорожало на 38%. А поставщики уже готовятся к новой цене. Обещают, что в марте стоимость продукта первой необходимости может вырасти еще на 20%.

Производители уверяют: им просто не из чего делать масло. Не хватает семян подсолнечника. Запасы прошлогоднего урожая иссякли. Все потому, что сырье продают за рубеж, причем в огромных количествах.

По данным Минсельхоза, в 2020-м Казахстан смог собрать 843 тыс тонн семян подсолнечника, на экспорт ушло 520 тыс тонн, то есть больше 60%. В итоге закупать семена заводы сейчас вынуждены за границей. А там цены в разы выше.

Отсюда и рост стоимости конечного продукта. Те предприятия, которые не могут себе позволить иностранные семечки, и вовсе остановили производство. На рынке вот-вот может образоваться дефицит.

Проблему могло бы решить увеличение экспортных пошлин или запрет на продажу сырья, но чиновники эти идеи не поддерживают.

Отдельные эксперты предлагают властям ввести жесткое регулирование на 19 социально значимых товаров (хлеб, крупы, овощи, растительное масло, а еще мясо и молоко), зафиксировать на каждый килограмм наценку в тенге, а не в процентах, как делается сейчас. Но производителям и продавцам такое явно придется не по вкусу.

За год также стоимость килограмма сахара поднялась почти на 35%. Это официальные цифры Нацбанка. Причина простая — в стране не хватает сырья. Больше половины везут из-за рубежа.

«Сахар у нас импортируется. Мы закрываем сахар на 25-30%. Пандемия нарушила все логистические цепочки. Пандемия ограничила ввоз, и у нас произошел определенный коллапс», — говорит независимый директор ассоциации «Верховный совет крестьян» Кирилл Павлов.

Сладкоежкам теперь приходится несладко. Песок хоть и не в дефиците, но цены кусаются. Средняя стоимость по стране — 254 тенге за килограмм. В Нур-Султане и Атырау ценник и вовсе приблизился к 300. Предприниматели жалуются: новый прайс им совсем не в радость. На продуктах первой необходимости много не заработаешь. Только от покупателей упреки слушать. Уверяют: накрутка минимальная — товар-то социальный.

Яйца теперь на вес золота. Цена за десяток по стране — почти 400 тенге. Это на треть больше прошлогодней стоимости. В крупных городах ценник давно приблизился к 500. Производители поясняют: всему виной дорожающие корма и птичий грипп. Последний убил поголовья сразу в нескольких казахстанских фабриках. Но у чиновников свои взгляды. Уверяют: все дело в спекулянтах. Мол, они намеренно накручивают цены. В «корзине причин» неожиданно оказался и сезонный фактор.

Эксперты уверяют: из-за дефицита сырья в стране останавливают производства. Но в Минсельхозе в этом проблемы не видят.

Цены на продукты, похоже, не остановить. Только за январь, по данным Нацбанка, они выросли почти на 11,5%.



Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика