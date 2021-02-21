Четыре дозы на село: Вакцинация от коронавируса в глубинке Казахстана

Вакцинация добралась до казахстанской глубинки. В село, где проживает блогер Анатолий Яхимович, завезли четыре дозы «Спутник-V». В своем новом материале для ИА «NewTimes.kz» автор рассказал, как прививались от коронавируса в его родной Возвышенке.



В наше приграничное село коронавирус ворвался неожиданно. Именно ворвался. Еще в конце лета прошлого года у нас был своеобразный оазис непуганых вирусом людей. Я даже в областную газету статью написал, что Возвышенка коронавируса не боится.



Действительно в жаркое лето население пропадало на многочисленных водоемах, ходили поголовно без масок. Приезжающий на газовую заправку газовоз из Петропавловска был поражен обстановке, царящей в деревне. Тогда уже и в райцентре, который от нас находится в 65 км, появились зараженные люди.



Моя статья в областную газету наделала местного шуму. Меня остановил местный участковый, ему в районе сказали, чтобы меня оштрафовал. Правда, редакция областной газеты за меня вступилась, за что штрафовать, ведь в деревне я в маске, а в поле народу нет.



Только на этом дело не закончилось. Вокруг деревни повесили таблички о запрете купания. Две бригады полицейских ездили по району и оформляли документы на штраф тех, кто по улице ходил без маски.



Первые пациенты



Постепенно к осени уже подавляющее большинство ходили в масках. Тогда у нас и появились первые заболевшие коронавирусом. Надо сказать, что их быстро локализовала группа наших медиков, специально созданная для борьбы с вирусом. Все они были под контролем. Кто-то проходил лечение на дому, кто-то в районном стационаре, оборудованном для этих целей, а кого-то отправляли в областной карантин. Там было построено новое здание для приема тяжелобольных коронавирусом.



В настоящее время все отработано до мелочей. К подозреваемым на COVID выезжает бригада медиков, берут анализы и отправляют их на заключение. Если болен в легкой форме оставляют дома. У моей двоюродной сестры так получилось: мужа оставили лечить дома, а ее сначала забрали в район, а уже оттуда в Петропавловск.



Вакцинация



На днях я посетил нашу врачебную амбулаторию. Повстречался с медиками, которых 2 февраля первой дозой привили, повторно будут 23 февраля.



В нашем районе выделили 70 доз российской вакцины «Спутник-V». В нашу сельскую амбулаторию выделили четыре дозы вакцины. Прививали в районной больнице, все — медики. Надо сказать, опросив врачей, не все решили прививаться. Отказы разные. Одни говорили, что посмотрят, другие — что не пересекаются с ковидными больными. Третьи осознанно сделали уколы. Например, старший врач нашей врачебной амбулатории Раиса Литвинова вакцинировалась, чтобы своим примером показать дорогу другим.



Участковая медсестра Галия Яхимович (жена моего младшего брата) привилась из своих соображений. Она высказала интересную мысль: «Мы все равно победим коронавирус». Ей за свой довольно большой стаж приходилось немало сталкиваться с инфекциями. Все они были побеждены. Привела в пример дифтерию, когда прививки делали только детям. Стали появляться случаи заражения у взрослых и нередко с тяжелыми последствиями. Принятыми медиками мерами удалось на корню устранить эту проблему.



Еще двое привитых — это работники скорой помощи, первыми выезжающие к больным.



Сегодня ходил по магазинам и опрос делал. Люди многие думают, что переболели летом. Прививаться не хотят, а вот пройти тест на ковид желают многие.



В своей группе в WatsApp я тоже провел опрос про вакцинацию. Большинство здесь прививаться не хотят. Те, кто собрался, говорят, что только российской вакциной.



Но здесь внес сумятицу наш министр здравоохранения. В выступлениях он сказал, что первая группа будет прививаться российской вакциной, а уже последующие – нашей казахстанской. Только позже уже в других источниках появилась информация, что вакцина российская, но будет выпускаться на наших мощностях в Караганде.



Старшее поколение возмущается, почему только до 65 лет, а нам что помирать теперь?!



Я, к примеру, осенью принял антигриппозную вакцину. До этого в июле то ли простыл, то ли коронавирус был в скрытой форме, но пронесло. Супруга колола какие-то уколы. Если будут прививать, соглашусь.



Про медицину



Надо сказать, что в этом направлении медицина срабатывает довольно оперативно.



К примеру, в соседней России разразилась чума свиней. Они быстро ее погасили. У нас в нашей области на птицефабрике вспыхнул птичий грипп. Его тоже быстро загасили. Население винит в этих эпидемиях зарубежные баклаборатории, работающие под эгидой западных военных.



На днях ездил в Петропавловск. Масочный режим соблюдают. Только ощущение, что коронавирус никто уже не вспоминает. Все атрибуты профилактики соблюдают в определенной мере и город живет своей повседневной жизнью. У нас на селе народ живет своей размеренной. Сейчас обсуждают, почему всю зиму нас давили морозы до - 42, а эти дни тепло до – 32.



Медицина уже не та, что была в начале 20 века, когда «испанка» унесла десятки миллионов жизней, в основном, в Европе. Сказывается впечатление, что человечество с переменным успехом ведет войну с инопланетной сущностью — вирусом, который мутирует, наступает и исчезает, затем набирается сил до следующей атаки на человечество.