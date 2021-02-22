После налога на мобильные переводы будет налог на воздух – Жангельды Сулейманов

Адвокат назвал инициативу Минфина незаконной



Адвокат Жангельды Сулейманов высказался об инициативе введения в Казахстане налога на мобильные переводы. Azattyq Rýhy приводит его пост в Facebook в полном объеме с сохранением орфографии и пунктуации автора.



«НЕЗАКОННОСТЬ НАЛОГА НА МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ



В пятницу вице-премьер Смаилов опять предложил облагать налогом мобильные переводы за товары и услуги.



Правительство успокаивает нас, что это налог будет взыскиваться не с покупателей, а с предпринимателей.



Опасаюсь, что в конце концов налог ляжет на наши карманы, потому что предприниматели поднимут цены, чтобы покрыть свои расходы на такой налог.



Сама идея налога на переводы противоречит налоговому законодательству.



В Налоговом кодексе предусмотрено два вида налога на доходы для предпринимателей. Это корпоративный подоходный налог и индивидуальный подоходный налог.



Принцип начисления налогов на доходы простой – выручка минус расходы, кроме налога по упрощенной декларации, там облагается вся выручка.



Выручка это все деньги, полученные за товары и услуги. Независимо от формы оплаты, то есть в том числе и мобильные платежи.



Пример.



ИП купил товар за 1 000 тенге, продало за 1 200. Пусть еще какие-то расходы на единицу товара – 50 тенге, это аренда, коммунальные и прочее.



Тогда 1200-1000-50= 150 тенге, вот с этой суммы и начисляется налог. Если ИП работает на общеустановленном режиме, то ИПН 10% от 150 тенге, получается 15 тенге.



Это так сейчас.



Что хочет Минфин.



ИП также продал товар и его оплатили мобильным переводом. Минфин хочет обложить налогом весь перевод, пусть налог будет 1%, и тогда налог с перевода будет 12 тенге. А если налог будет 3 или 5 %?



Получится двойное налогобложение, первый раз – налог от дохода, второй – налог за перевод. Товар продан один раз, но его обложили два раза.



Такое предложение Минфина нельзя допустить.



Прошу депутатов не принимать закон о введении такого налога.



Минфин обосновывает свое предложение тем, что якобы предприниматели не отражают мобильные платежи в декларациях. Но для этого существует налоговый контроль. Значит, налоговики не справляются с налоговым контролем и придумали самый легкий способ – ввести новый налог.



Также такой подход противоречит ст.8 Налогового кодекса, согласно которой «Добросовестность осуществления налогоплательщиком действий по исполнению им налогового обязательства предполагается.»



Применительно к мобильным платежам, добросовестность означает, что предприниматель сам отражает эти платежи как доход и платит с них налог.



А так выходит, что Минфин нарушает принцип добросовестности и не доверяет предпринимателям.



Если мы не будем бороться против нового налога, то завтра введут налог на воздух, и это не шутка», - заключил Сулейманов.