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После налога на мобильные переводы будет налог на воздух – Жангельды Сулейманов

Просмотров:257 Опубликовано: Вчера, 22:52
После налога на мобильные переводы будет налог на воздух – Жангельды Сулейманов
Иллюстративное фото
Адвокат назвал инициативу Минфина незаконной

Адвокат Жангельды Сулейманов высказался об инициативе введения в Казахстане налога на мобильные переводы. Azattyq Rýhy приводит его пост в Facebook в полном объеме с сохранением орфографии и пунктуации автора.

«НЕЗАКОННОСТЬ НАЛОГА НА МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

В пятницу вице-премьер Смаилов опять предложил облагать налогом мобильные переводы за товары и услуги.

Правительство успокаивает нас, что это налог будет взыскиваться не с покупателей, а с предпринимателей.

Опасаюсь, что в конце концов налог ляжет на наши карманы, потому что предприниматели поднимут цены, чтобы покрыть свои расходы на такой налог.

Сама идея налога на переводы противоречит налоговому законодательству.

В Налоговом кодексе предусмотрено два вида налога на доходы для предпринимателей. Это корпоративный подоходный налог и индивидуальный подоходный налог.

Принцип начисления налогов на доходы простой – выручка минус расходы, кроме налога по упрощенной декларации, там облагается вся выручка.

Выручка это все деньги, полученные за товары и услуги. Независимо от формы оплаты, то есть в том числе и мобильные платежи.

Пример.

ИП купил товар за 1 000 тенге, продало за 1 200. Пусть еще какие-то расходы на единицу товара – 50 тенге, это аренда, коммунальные и прочее.

Тогда 1200-1000-50= 150 тенге, вот с этой суммы и начисляется налог. Если ИП работает на общеустановленном режиме, то ИПН 10% от 150 тенге, получается 15 тенге.

Это так сейчас.

Что хочет Минфин.

ИП также продал товар и его оплатили мобильным переводом. Минфин хочет обложить налогом весь перевод, пусть налог будет 1%, и тогда налог с перевода будет 12 тенге. А если налог будет 3 или 5 %?

Получится двойное налогобложение, первый раз – налог от дохода, второй – налог за перевод. Товар продан один раз, но его обложили два раза.

Такое предложение Минфина нельзя допустить.

Прошу депутатов не принимать закон о введении такого налога.

Минфин обосновывает свое предложение тем, что якобы предприниматели не отражают мобильные платежи в декларациях. Но для этого существует налоговый контроль. Значит, налоговики не справляются с налоговым контролем и придумали самый легкий способ – ввести новый налог.

Также такой подход противоречит ст.8 Налогового кодекса, согласно которой «Добросовестность осуществления налогоплательщиком действий по исполнению им налогового обязательства предполагается.»

Применительно к мобильным платежам, добросовестность означает, что предприниматель сам отражает эти платежи как доход и платит с них налог.

А так выходит, что Минфин нарушает принцип добросовестности и не доверяет предпринимателям.

Если мы не будем бороться против нового налога, то завтра введут налог на воздух, и это не шутка», - заключил Сулейманов.


Источник: Azattyq Rýhy
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Комментарии ( 1 )

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 tim77712 (Посетители) Вчера, 23:30
Получается если я ИП с небольшим доходом и перевожу ребёнку совершеннолетнему студенту в Россию за годовое обучение например 2 500 000 тенге и то может быть взятые в кредит то нужно оплатить налог и ещё комиссия банка присутствует? А как будут отслеживать и снимать комиссию пополнение внутри Казахстана через тот-же Каспий голд через терминал по ИИН? Ведь неизвестно сам себе гражданин пополнил или кто-то ему пополнил счёт? В общем дуристика!
 
 

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