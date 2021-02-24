Сроки выдачи жёлтых номеров для армянских авто в Казахстане могут продлить

Регистрировать машины без права отчуждения, ввезённые из Армении в Казахстан, должны были прекратить 1 марта. Но сроки выдачи жёлтых номеров решили продлить, внеся изменения в действующее постановление правительства.



Информация о продлении пока неофициальная, но её подтвердили корреспондентам Kolesa.kz несколько источников. На какой именно срок продлят временную регистрацию армянских машин, доподлинно не известно. Предположительно сделать это хотят ещё на шесть месяцев. По некоторым данным, регистрацию прошли 19 500 машин из 22 000, остались лишь праворульные и автомобили, проданные уже здесь по доверенности и т. д.



Также стало известно, что в ближайшее время должен быть решён вопрос с двойным налогообложением автомобилей, ввезённых в РК из Армении.



Напомним, временно регистрировать армянские машины в Казахстане начали 1 июня 2020 года. Получить жёлтые номера их владельцам нужно было до 1 сентября, но сроки регистрации продлили до 1 марта 2021 года. Ездить по Казахстану на временно зарегистрированных автомобилях «армяноводы» смогут до полного износа. Но при этом машины нельзя будет отчуждать (то есть продавать, дарить и т. д.) до полноценной постановки на учёт в РК с уплатой утильсбора, сбора за первичную регистрацию и разницу в растаможке. При необходимости казахстанцы могут вернуть своему автомобилю армянский номер, сданный на хранение, и вывезти его из страны.