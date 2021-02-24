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В соцсетях появилось видео взрыва в многоэтажке Петропавловска

Просмотров:853 Опубликовано: Сегодня, 14:12
В соцсетях появилось видео взрыва в многоэтажке Петропавловска
Кадр из видео
В соцсетях появилось видео момента взрыва в многоэтажке Петропавловска, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сегодня в городских пабликах появилась запись с камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован момент взрыва. В полиции подтвердили, что на кадрах то самое общежитие, в котором несколько дней назад случилось ЧП.

Ранее начальник ДЧС СКО Рамиль Камалов сообщал, что из этой многоэтажки было вынесено 7 газовых баллонов, в том числе и взорвавшийся. Их использовали не только в кафе, но и в жилых комнатах. Бывшее общежитие не было подключено к центральному газоснабжению.

120 жителей дома временно переселены, в многоэтажке начались восстановительные работы.

Напомним, ЧП произошло 21 февраля в пятиэтажном доме по улице Интернациональной. По предварительной версии, в кафе на первом этаже взорвался газовый баллон, после чего начался пожар. В результате погибли два человека – арендатор заведения и одна из работниц этой точки общепита. Еще 16 горожан с различными травмами и ожогами были госпитализированы в медучреждения.



Источник: Tengrinews.kz
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