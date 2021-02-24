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Получать пенсию из ЕНПФ можно раньше: названы условия

Просмотров:380 Опубликовано: Сегодня, 15:01
Получать пенсию из ЕНПФ можно раньше: названы условия
Фото из открытых источников
Об особенностях пенсионного аннуитета в Казахстане рассказал на брифинге начальник управления развития страхового рынка департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Саги Ажибек, передает zakon.kz.

Закон по вопросам восстановления экономического роста, подписанный 2-го января 2021 года главой государства, внес существенные коррективы в правила предоставления компаниями по страхованию жизни (КСЖ) такого страхового продукта, как пенсионный аннуитет, сделав его более доступным и привлекательным для граждан. Основные нововведения коснулись:

- изменения размера минимальной выплаты по договору пенсионного аннуитета от минимальной пенсии к 70% от величины прожиточного минимума, что снизило стоимость аннуитета почти на 40%;

- возможности заключения отложенного пенсионного аннуитета страхователем начиная с 45 лет, при этом пожизненные ежемесячные страховые выплаты мужчины могут получать начиная с 55 лет, женщины с 1 января 2021 года – с 52 лет, с дальнейшим повышением возраста до 55 лет в 2027 году.

Существенно снизилась стоимость пенсионного аннуитета. Если в 2020 году сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета для мужчин в возрасте 55 лет составляла 11,3 млн тенге, а для женщин в возрасте 51,5 года – 15,5 млн тенге, то в текущем году мужчина в возрасте 55 лет может приобрести аннуитет за 6,7 млн тенге, женщина в возрасте 52 лет – за 9,0 млн тенге. В случае приобретения отложенного пенсионного аннуитета в возрасте 45 лет (с выплатами начиная с возраста 55 лет), мужчине необходимо иметь не менее 6,1 млн тенге, а женщине – 7,7 млн тенге.

- Пенсионный аннуитет является своего рода пенсионным планом, позволяющим вкладчику ЕНПФ в достаточно молодом и трудоспособном возрасте сформировать альтернативный источник пенсионных выплат и обеспечить себе регулярный доход в нетрудоспособном возрасте. В соответствии с действующим законодательством пенсионные выплаты граждане имеют право получать из ЕНПФ при достижении ими пенсионного возраста либо посредством приобретения пенсионного аннуитета у компании по страхованию жизни при достаточности пенсионных накоплений. Выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений, в то время как выплаты из КСЖ осуществляются пожизненно, с четко установленными заранее размерами. При этом выплаты по пенсионному аннуитету начинаются по достижении мужчиной с 55-летнего возраста, женщиной – 52 лет (с дальнейшим повышением возраста до 55 лет в 2027 году), - сказал Саги Ажибек.

Выплаты по пенсионным аннуитетам осуществляются КСЖ на ежемесячной основе в течение всей жизни страхователя, с ежегодной индексацией не менее чем на 5%. Кроме того, существует возможность включения опции гарантированного периода выплат, в течение которого выплаты по договору пенсионного аннуитета осуществляются вне зависимости от того, жив страхователь (выгодоприобретатель) или нет (наследникам).

- Стоит отметить, что согласно вступившим в силу изменениям в рамках Закона по вопросам восстановления экономического роста вкладчики ЕНПФ в случае наличия договора пенсионного аннуитета могут распоряжаться своими пенсионными накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения или передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в соответствии с законодательством, - пояснил Ажибек.

В целях расширения линейки продуктов пенсионного аннуитета в текущем году планируется внедрение совместных аннуитетов, подразумевающих участие в договоре пенсионного аннуитета не одного человека, а супружеской пары (близких родственников). Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супругов (близких родственников) и перераспределить доходы по договору аннуитета. К примеру, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки аннуитета в КСЖ, а у второго имеется излишек, то посредством совместного пенсионного аннуитета обеспечиваются пожизненные выплаты им обоим.

В настоящее время на страховом рынке 9 КСЖ, деятельность которых лицензируется и контролируется государством. Выплаты по пенсионным аннуитетам из КСЖ гарантируются за счет средств АО «Фонд гарантирования страховых выплат», что в случае банкротства КСЖ позволяет обеспечивать бесперебойные выплаты по пенсионным аннуитетам и преемственность по исполнению обязательств перед застрахованными.

По данным Агентства, на сегодняшний день около 61 тысяч человек заключили с КСЖ договора пенсионных аннуитетов на общую сумму 283 млрд тенге, гарантировав себе тем самым пожизненные пенсионные выплаты из КСЖ.


Источник: zakon.kz
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