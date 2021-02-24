Увеличить вдвое минимальные пенсии и зарплаты предложили в Казахстане

Увеличить в двое минимальные пенсии и зарплаты, а также пособия и стипендии предложил депутат Мажилиса Ерлан Смаилов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Депутат Ерлан Смаилов обратился к премьер-министру Аскару Мамину. В своем обращении мажилисмен отметил, что пандемия коронавируса усилила кризис в казахстанской экономике и еще больше обратила внимание на низкие зарплаты, пенсии, пособия и выплаты лицам с инвалидностью, по уходу за ребенком, многодетным семьям и другим категориям социально-уязвимых слоев населения.
"Следствием стала прогрессирующая бедность и рост социального неравенства. По статистике, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума в 2020 году составила 5,7 процента - этона 1,4 процента больше, чем в 2019 году. Разница в уровне расходов на продовольственные товары между 10 процентами наименее и 10 процентов наиболее обеспеченными казахстанцами составляет 4,9 раза, на непродовольственные товары – 6,6 раза, а на платные услуги – 5,6 раза", - рассказал Смаилов.
Он привел данные Всемирного банка, согласно которым общий уровень бедности в 2020 году в стране составил 14 процентов, увеличившись на 1,5 миллиона человек. В общей сложности бедными являются 2,6 миллиона жителей страны. В реальности эта цифра может быть значительно выше, отметил мажилисмен.
"Суть проблемы кроется в изначально не отвечающих объективным жизненным потребностям населения и существенно заниженных, базовых величинах МЗП в размере 42 500 тенге и соответственно величине прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат в размере 34 302 тенге.
Кроме того, занижены минимальный размер пенсии (43 272 тенге) и (потребительская корзина), включающая всего 43 наименования продуктов, что не покрывает научно обоснованные нормативы питания", - говорится в депзапросе.
При этом средний размер заработной платы по республике в 2020 году составил 204 300 тенге, медианная заработная плата – 142 300 тенге. По факту заработная плата многих работников находится в диапазоне от 60 тысяч до 140 тысяч тенге, говорит мажилисмен.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана предлагают:
1. В приоритетном порядке до 4 квартала текущего года увеличить размер МЗП на 100 процентов до 85 000 тенге, с последующем поэтапным увеличением до размера медианной заработной платы в 2022-2023 годах. 2. До 1 июня увеличить размер потребительской корзины с 43 продуктов до 86, а также количество услуг. В 2022 году продолжить ее увеличение. 3. До 4 квартала текущего года увеличить размер минимальной пенсии на 100 процентов с последующем поэтапным увеличением в привязке к размеру медианной заработной платы в 2022-2023 годах. 4. До 4 квартала текущего года соответственно увеличить пособия и выплаты в том числе для лиц с инвалидностью на 100 процентов с последующем поэтапным увеличением в привязке к размеру медианной заработной платы в 2022-2023 годах. 5. Поэтапно увеличить на 100 процентов стипендии.
Ранее депутаты сообщили о своем беспокойстве ростом цен на продукты питания. По словам депутата Айкына Конурова, данный факт является историческим рекордом "со знаком минус" для страны и одним из худших показателей в мире.
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