С 1 марта в Казахстане разрешат проводить поминки

Вице-министр здравоохранения - главный санврач РК Ерлан Киясов ответил на вопрос журналистов о том, когда в стране могут снять ограничительные меры. По его словам, уже сегодня озвучили меры по ослаблению карантина в стране, передает ИА «NewTimes.kz».



Решение о смягчении карантина в зеленой и желтой зонах обсудили на заседании МВК 24 февраля. В силу они вступят 1 марта.



Для зеленой зоны будут открыты:



- спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается);

- поминки на 50 человек (но не более 30 процентов мощности зала);

- бильярдные;

- детские развлекательные клубы в помещениях;

цирки.



Для желтой зоны сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье.



Приложение Ashyq будет контролировать:



- деятельность боулингов;

- деятельность компьютерных клубов;

- фитнес-центры, бассейны допущены к работе по предыдущей санзоне.



Отмечается, что деятельность вышеперечисленных объектов будет контролироваться приложением Ashyq.



«В ближайшее время будет принято постановление по внесению изменений. Мы надеемся, что стабильная ситуация с коронавирусом будет и дальше способствовать тому, чтобы и дальше постепенно снять ограничения с разных форм, как предпринимательств, так и других форм социализации», – сказал Киясов на брифинге в СЦК.



В заключение главный санврач РК отметил, что министерство здравоохранения также возлагает большую надежду на успешное проведение вакцинации населения РК.



«Эти две составляющие будут способствовать, чтобы жизнь в Казахстане вошла в привычное русло. Минздрав разрабатывает все возможности, но не будем забегать вперед. Для нас важна стабилизация эпидситуации, но не эпизодическая, а постоянная», – заключил он.



К слову, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 753 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.