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С 1 марта в Казахстане разрешат проводить поминки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:04
С 1 марта в Казахстане разрешат проводить поминки
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Вице-министр здравоохранения - главный санврач РК Ерлан Киясов ответил на вопрос журналистов о том, когда в стране могут снять ограничительные меры. По его словам, уже сегодня озвучили меры по ослаблению карантина в стране, передает ИА «NewTimes.kz».

Решение о смягчении карантина в зеленой и желтой зонах обсудили на заседании МВК 24 февраля. В силу они вступят 1 марта.

Для зеленой зоны будут открыты:

- спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается);
- поминки на 50 человек (но не более 30 процентов мощности зала);
- бильярдные;
- детские развлекательные клубы в помещениях;
цирки.

Для желтой зоны сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье.

Приложение Ashyq будет контролировать:

- деятельность боулингов;
- деятельность компьютерных клубов;
- фитнес-центры, бассейны допущены к работе по предыдущей санзоне.

Отмечается, что деятельность вышеперечисленных объектов будет контролироваться приложением Ashyq.

«В ближайшее время будет принято постановление по внесению изменений. Мы надеемся, что стабильная ситуация с коронавирусом будет и дальше способствовать тому, чтобы и дальше постепенно снять ограничения с разных форм, как предпринимательств, так и других форм социализации», – сказал Киясов на брифинге в СЦК.

В заключение главный санврач РК отметил, что министерство здравоохранения также возлагает большую надежду на успешное проведение вакцинации населения РК.

«Эти две составляющие будут способствовать, чтобы жизнь в Казахстане вошла в привычное русло. Минздрав разрабатывает все возможности, но не будем забегать вперед. Для нас важна стабилизация эпидситуации, но не эпизодическая, а постоянная», – заключил он.

К слову, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 753 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.


Источник: newtimes.kz
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