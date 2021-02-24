С 1 марта в Казахстане разрешат проводить поминки

Вице-министр здравоохранения - главный санврач РК Ерлан Киясов ответил на вопрос журналистов о том, когда в стране могут снять ограничительные меры. По его словам, уже сегодня озвучили меры по ослаблению карантина в стране, передает ИА «NewTimes.kz».
Решение о смягчении карантина в зеленой и желтой зонах обсудили на заседании МВК 24 февраля. В силу они вступят 1 марта.
Для зеленой зоны будут открыты:
- спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается); - поминки на 50 человек (но не более 30 процентов мощности зала); - бильярдные; - детские развлекательные клубы в помещениях; цирки.
Для желтой зоны сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье.
Приложение Ashyq будет контролировать:
- деятельность боулингов; - деятельность компьютерных клубов; - фитнес-центры, бассейны допущены к работе по предыдущей санзоне.
Отмечается, что деятельность вышеперечисленных объектов будет контролироваться приложением Ashyq.
«В ближайшее время будет принято постановление по внесению изменений. Мы надеемся, что стабильная ситуация с коронавирусом будет и дальше способствовать тому, чтобы и дальше постепенно снять ограничения с разных форм, как предпринимательств, так и других форм социализации», – сказал Киясов на брифинге в СЦК.
В заключение главный санврач РК отметил, что министерство здравоохранения также возлагает большую надежду на успешное проведение вакцинации населения РК.
«Эти две составляющие будут способствовать, чтобы жизнь в Казахстане вошла в привычное русло. Минздрав разрабатывает все возможности, но не будем забегать вперед. Для нас важна стабилизация эпидситуации, но не эпизодическая, а постоянная», – заключил он.
К слову, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 753 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
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