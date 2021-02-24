«Цифровое» рабство? Казахстанцев хотят насильно приручить к электронным деньгам

Вчера на заседании правительства председатель Нацбанка Ерболат Досаев сказал, что в следующем году в стране будет внедрен социальный кошелек, на который планируют отправлять электронные деньги. Это коснется тех, кто получает государственные пособия. Несмотря на недовольство некоторых казахстанцев, новшество не отменили, а просто отложили до 2022-го. Для того, чтобы этот процесс выглядел более-менее демократично, планируемые нововведения разместили на сайте egov.kz для всеобщего обозрения, мол, делитесь мнениями, мыслями, но не факт, что они будут учтены, передает ИА «NewTimes.kz».



Тема социального кошелька для казахстанского общества, если быть справедливым, неновая. Ее «мусолят» еще с прошлого года. Тогда представители Минтруда презентовали этот проект как способ экономии средств и времени получателей соцпособий. Как сказал экс-министр труда и соцзащиты населения РК Биржан Нурымбетов на одном из брифингов, благодаря такому кошельку казахстанцам не нужно будет ходить в банки второго уровня, открывать счета. Более того, как заверил тогда глава ведомства, новый способ начисления денег позволил бы уберечь средства при разорении БВУ. Не поэтому ли мы наблюдаем сегодня активную ликвидацию банков? Но это больше риторический вопрос.



В настоящее время людей волнует другое — зачем вводить электронные деньги и кошельки при неидеальной системе информатизации? Нередкие сбои в приложениях плюс недремлющие мошенники и хакерские атаки — все это заставляет усомниться в «живучести» новшества. Но стоит ли говорить, что у нас привыкли сначала запускать процессы, пусть даже в пилотном проекте, набивать шишки, выслушивать шквал высказываний недовольных, а уже потом доводить до ума.



Хотя следует сказать, что в этот раз пошли немного другим путем. На сайте «Открытые НПА» опубликовали документ «О внесении изменений в некоторые приказы министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан», в котором как раз-таки говорится об электронных деньгах, кошельках. В частности там предлагается изменить некоторые выдержки и представить в других редакциях. К примеру, в подпункт 3 пункта 2 хотят внести словосочетание «электронные деньги». Пункт 20 хотят изменить так: «Выплата адресной социальной помощи производится уполномоченным органом путем зачисления на банковские счета в уполномоченной организации по выплате адресной социальной помощи и (или) электронными деньгами на электронные кошельки электронных денег».



Если учесть, что уже с июля этого года в Казахстане вступит в силу норма о начислении социальных пособий и выплат и в электронных деньгах, получается, — новый процесс уже заработает. Тогда зачем выставлять на обсуждение то, что фактически итак будет реализовано? Выходит, никого не волнует мнения людей. А, отзывы по поводу внедрения электронных денег и кошелька, к слову, не самые радужные.



«Категорически против электронных кошельков, денег и тому подобное, это абсолютно не для граждан, это абсолютно неудобно и ненужно, чем вам не нравятся банковские карточки, это неприемлемо нигде. Вы не заботитесь о своих гражданах, а только делаете все во вред нам», — написала некая Юлия Макарова.



Еще одна пользовательница интернета Жанар Буркутова тоже выразила свою позицию: «Не нужны нам электронные деньги! Я против!».



«Цифровизация началась давно. Когда зарплату и пособия начисляли на карточку. И народу это было удобно и нравилось, потому что тогда были другие времена. Не понимали, куда все это может привести. Все вводится сначала через удобство, далее принуждение. Может, я ошибаюсь. Но это мое мнение», — написала девушка под ником lebedevairene777. А еще один пользователь znaj_svoi_prava_petropavlovsk добавил «Готовят к цифровому рабству».



Отметим, что НПА еще находится на открытом обсуждении до 3 марта этого года.



Как отмечается в материале, опубликованном на сайте stopfake.kz, согласно закону РК «О платежах и платежных системах», электронные деньги хранятся в электронной форме и принимаются в качестве средства платежа другими участниками системы. При этом электронные деньги, выпускаемые на территории Казахстана, должны быть выражены исключительно в тенге. Выпускать их имеют право лишь национальный банк Казахстана, банки второго уровня и национальный оператор почты.



«Электронный кошелек — это средство хранения и учета электронных денег. Сейчас в Казахстане существует 20 компаний, предоставляющих клиентам возможность завести свой электронный кошелек. Среди них Qiwi, Wooppay, «КазЕвромобайл» и другие», — говорится в тексте.