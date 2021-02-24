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Мужчину, пнувшего инвалида, нашли пользователи социальных сетей

Просмотров:273 Опубликовано: Сегодня, 21:00
Мужчину, пнувшего инвалида, нашли пользователи социальных сетей
Кадр видео
В центре Кирова крепкий мужчина сильно пнул инвалида с палочкой, который замешкался при входе в магазин. От удара пострадавший упал, а покупатель прошел дальше со своей спутницей. По словам очевидцев, беспомощный человек заплакал, но вскоре сумел подняться и уйти.

Инцидент произошел 21 февраля. Спустя пару дней в интернете появилась запись, сделанная камерой наблюдения, возмутившая пользователей социальных сетей.

Активные комментаторы быстро нашли страницу агрессора. Вскоре в открытый доступ попал номер его телефона, кроме того пользователи нашли страницы родственников и место работы мужчины, пнувшего инвалида.

Выяснилось, что покупателя, избившего беспомощного человека, зовут Дмитрий. Ему слегка за 30, он гордится своими татуировками, находится в активном поиске спутницы и любит кальян. В графе образование у мужчины написано: "вор".

К настоящему времени полицейские не сообщали о задержании агрессивного мужчины, однако пользователи уверены, что из-за широкого общественного резонанса информация об активных действиях сотрудников правоохранительных органов появится в самое короткое время.







Источник: Вести
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Комментарии ( 1 )

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Sportikus (Посетители) Сегодня, 22:04
Ногу ему эту отпилить бы без наркоза!
 
 

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