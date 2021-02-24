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Европа вводит цифровой паспорт вакцинации: на самолет и в отель туристов без него не пустят

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 20:08
Европа вводит цифровой паспорт вакцинации: на самолет и в отель туристов без него не пустят
Фото из открытых источников
Идею введения цифровых «паспортов вакцинации» обсуждают в Германии – они будут служить как средство восстановления «общественной жизни», в том числе и туризма. Предполагается, что о введении ковидного паспорта чиновники в Германии объявят до конца этой недели, а учитывая лидерство этой страны в ЕС, не вызывает сомнения в быстром распространении этой практики на всю Европу. При этом пока на государственном уровне идея ковидного паспорта всё ещё спотыкается о «права человека», однако отдельные туроператоры и владельцы отелей уже пускают её в ход. А в некоторых СМИ уже называют и точную дату этого нововведения.

Как заявило немецкое издание Business Insider, правительство страны рассматривает возможность введения цифрового «паспорта вакцинации». Планируется, что эта мера может обеспечить возвращение в повседневную жизнь «частички нормальности». По примеру Израиля – допуск в рестораны, фитнес-студии и другие досуговые учреждения, а также поездки в отпуск могут быть доступны обладателям «паспорта вакцинации». Хотя, как заявляет издание, германские политики не готовы это всецело приветствовать – противники идеи заявляют, что таким образом создастся два класса в обществе, где непривитые будут ограничены в правах, что противоречит основному закону. Однако из правительственных источников известно, что решение может быть принято на этой неделе. Федеральное министерство здравоохранения и Федеральное министерство внутренних дел изучают общенациональное введение цифрового пропуска вакцинации.

Отдельные туроператоры при этом уже озвучивают требование «паспорта вакцинации». Так, известная и крупная турфирма Аlltours уже объявила, что будет допускать в свои отели на Канарских островах, Майорке и Греции только вакцинированных туристов – при этом планирует начать приём таких броней на отдых с заездами, начиная с 31 октября этого года. Над применением паспорта вакцинации «задумалась» и Международная ассоциация воздушного транспорта (ICAO) – ведется работа над электронным билетом, который покажет, вакцинирован пассажир или нет, что даст для авиакомпаний возможность отказывать в полете непривитым людям. Похоже, что сегрегация по ковидному признаку начинает победно шествовать по планете, наплевав на любые права человека...

Образцом для идеи ковидного паспорта в Германии является соответствующая чековая карточка в баварском районе Альтёттинг (112 000 жителей). Она добровольная. После повторной вакцинации желающие получают эту карту бесплатно. Имя, дата рождения, место жительства и фотография вакцинированного человека, название вакцины и две даты инъекции хранятся в зашифрованном виде. Если вакцинированный человек просканирует QR-код, он сможет сохранить данные на смартфоне. В округе утверждают, что система защищена от подделки.

Проблема, как заявляет федеральное правительство ФРГ, заключается в несовместимости системы Альтеттингена с другими европейскими странами. Здесь нужно общеевропейское решение. И на этой неделе может быть принято решение в федеральном правительстве о введении такого паспорта по всей Германии. Возможно, будет небольшой конкурс на лучшее решение.

При этом согласно информации турецкой газеты Turizmgunlugu, правительство Германии уже утвердило решение о применении «Цифрового паспорта вакцины» с 01.01.2022 и заявило: «Мы не думаем, что нам будет препятствовать на международной арене».


Источник: tourprom.ru
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