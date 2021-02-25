Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 210 тысяч

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 210 357 случаев, из них:
в городе Нур-Султан - 24689(+85), в городе Алматы - 24663(+100), в ВКО - 21833(+68), в Атырауской области - 17054(+49), в Павлодарской области - 17298(+80), в Карагандинской области - 15254(+62), в Акмолинской области - 13366(+61), в ЗКО – 12769(+82), в СКО - 12207(+30), в Костанайской области - 12120(+67), в Алматинской области - 10591(+40), в городе Шымкент - 6099(+15), в Жамбылской области - 5894(+11), в Туркестанской области - 4264(+6), в Мангистауской области - 4212(+5), в Актюбинской области - 4223(+23), в Кызылординской области - 3821(+11).
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