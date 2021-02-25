Стартовал прием заявок на использование пенсии для лечения

С сегодняшнего дня стартует прием заявок на досрочное снятие пенсионных денег на лечение. Казахстанцы также смогут уступить часть своих пенсионных накоплений на лечение близким родственникам, передает ИА «NewTimes.kz».



Напомним, в перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат включены:



- лечение орфанных заболеваний, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;

- стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация)

- реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии

- радионуклидная и радиойодтерапия

- радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож)

- протонная терапия

- офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения).



Сообщается, что для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо самостоятельно получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме на счете.



Затем обратиться к врачебно-консультативной комиссии поликлиники по месту прикрепления для получения заключения о направлении на лечение, с приложением копии удостоверения личности и заключения профильного специалиста.



«Врачебно-консультативная комиссия принимает решение не позднее пяти рабочих дней с даты обращения гражданина», – отметили в МЗ РК.



После получения заключения заявитель должен выбрать медицинскую организацию, включая зарубежную (за исключением стоматологических услуг), заключить договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на сайте Отбасы банка.



Уполномоченный оператор в течение пяти рабочих дней с даты получения документов заявителя перечисляет единовременные пенсионные выплаты.



Напомним, снять часть накоплений для покупки жилья, улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям сможет 761 тыс казахстанцев. Общая сумма — 2,5 трлн тенге.



Соответствующий закон президент РК подписал 2 января этого года.



С 23 января в Казахстане заработала платформа по снятию пенсионных накоплений.