Стартовал прием заявок на использование пенсии для лечения

С сегодняшнего дня стартует прием заявок на досрочное снятие пенсионных денег на лечение. Казахстанцы также смогут уступить часть своих пенсионных накоплений на лечение близким родственникам, передает ИА «NewTimes.kz».
Напомним, в перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат включены:
- лечение орфанных заболеваний, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения; - стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация) - реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии - радионуклидная и радиойодтерапия - радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож) - протонная терапия - офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения).
Сообщается, что для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо самостоятельно получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме на счете.
Затем обратиться к врачебно-консультативной комиссии поликлиники по месту прикрепления для получения заключения о направлении на лечение, с приложением копии удостоверения личности и заключения профильного специалиста.
«Врачебно-консультативная комиссия принимает решение не позднее пяти рабочих дней с даты обращения гражданина», – отметили в МЗ РК.
После получения заключения заявитель должен выбрать медицинскую организацию, включая зарубежную (за исключением стоматологических услуг), заключить договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на сайте Отбасы банка.
Уполномоченный оператор в течение пяти рабочих дней с даты получения документов заявителя перечисляет единовременные пенсионные выплаты.
Напомним, снять часть накоплений для покупки жилья, улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям сможет 761 тыс казахстанцев. Общая сумма — 2,5 трлн тенге.
Соответствующий закон президент РК подписал 2 января этого года.
С 23 января в Казахстане заработала платформа по снятию пенсионных накоплений.
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