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Китай сократил беднякам налоги на 15 миллиардов долларов

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 10:33
Китай сократил беднякам налоги на 15 миллиардов долларов
Фото ©REUTERS
Сокращение налоговой ставки для китайских бедняков достигло около 15,84 миллиарда долларов в прошлом году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Xinhua.

По данным государственной администрации налогообложения, данный показатель вырос с около 11,5 миллиарда долларов в 2019 году. Среднегодовой рост показателя превысил 30 процентов с 2015 года, тем самым за 5 лет сокращение налогов для бедняков достигло показателей в размере 15,84 миллиарда долларов в 2020 году.

Китай начал полномасштабную борьбу с бедностью в 2012 году. Власти страны заявляют, что после восьми лет непрерывных усилий страна вывела из нищеты всю сельскую бедноту в соответствии с нынешним уровнем дохода.

Несмотря на эпидемию, довольно серьезные потери и испытания для китайской экономики, руководство страны не отказалось от выполнения цели по ликвидации бедности. До конца 2020 года Китаю необходимо было избавиться от нищеты в более чем 1 тысяче деревень, которые испытывают наибольшие проблемы.


Источник: Tengrinews.kz
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