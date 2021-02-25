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Ужесточить ответственность за двойное гражданство могут в Казахстане

Просмотров:273 Опубликовано: Сегодня, 11:29
Ужесточить ответственность за двойное гражданство могут в Казахстане
Фото: liter.kz
В последнее время мы чаще фиксируем факты двойного гражданства. По всей видимости, требуется более ужесточить ответственность за такое, заявил на заседании НСОД Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Казахстан относится к многочисленной группе стран, где запрещено двойное гражданство. Соответствующая норма есть в нашей Конституции, — напомнил на заседании Токаев.

Однако, по его словам, в последнее время все чаще фиксируются факты факты наличия двойного гражданства, даже у государственных служащих.

Глава государства добавил, что это недопустимо по понятным причинам, а также эта проблема очень серьезная и касается национальной безопасности.

Нужно пресекать подобные факты. В прошлом году в своем послании я дал поручение увольнять госслужащих, руководителей квазигосударственных организаций в случае выявления у них двойного гражданства. прошу Правительство и Агентство по делам государственной службы доложить о результатах проделанной работы. По всей видимости, требуется еще более ужесточить ответственность за такие нарушения, — заявил Президент.


Источник: zakon.kz
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