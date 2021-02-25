«Земля не продается иностранцам» — Токаев поручил срочно подготовить новый закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил своей Администрации проработать вопрос законодательного запрета продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам, передает Liter.kz.



25 февраля он выступил на заседании Национального совета общественного доверия.



«Для нашего народа земельный вопрос всегда очень важен. Это — прочная основа и символ нашей государственности. Я не раз говорил, что земля не продается иностранцам. Нужно прекращать слухи по этому поводу. В связи с этим я принял конкретные важные решения. Во-первых, поручаю законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам», — сказал Глава государства.



Президент отметил, что эту инициативу необходимо в срочном порядке проработать новый закон о земле.



25 февраля в Нур-Султане прошло заседание Национального совета общественного доверия с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.