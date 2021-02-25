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Прокуроры отреклись от судьи, отдыхавшего в ресторане Караганды

Просмотров:4049 Опубликовано: Сегодня, 13:18
Прокуроры отреклись от судьи, отдыхавшего в ресторане Караганды
Кадр из видео
21 февраля в Сети появилось видео с тоя карагандинского судьи, на котором якобы присутствовали сотрудники прокураторы. Сегодня в надзорном органе заявили, что это фейковая информация, передает ИА «NewTimes.kz».

Ранее была информация, что судья Карагандинского областного суда в одном из престижных ресторанов города праздновал юбилей мамы. Тогда якобы тот самый судья Исабеков разговаривал с проверяющими мобильной группы на «ты», от полицейского требовал снять маску для опознания, а также утверждал, что в заведении отдыхают и прокуроры.

Позже в СЭС дали разъяснение, что за посиделки карагандинского судьи на тое штраф оплатил его брат, так как именно он был организатором мероприятия.

Сегодня пресс-служба прокуратуры сообщила, что по результатам опроса персонала ресторана, сотрудников мониторинговой группы, а также исследования видеожетонов сотрудников полиции и камер наблюдения ресторана, факт нахождения действующих сотрудников надзорного ведомства в ресторане не подтвердился.

«В этой связи прокуратура области обращает внимание на необходимость руководствоваться официальной информацией, подтвержденной уполномоченными должностными лицами», – говорится в сообщении.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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Mackoi (Посетители) Сегодня, 15:34
отмазали судью, типа брат день рождение матери праздновал, а он не праздновал. Самый активный судья там на тое.
 
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  • bekenova
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:57
Цитата: kk13
ЗАЖРАЛИСЬ!!! ВСЕ СУЖИТЕЛИ Ф Е М И Д И

зажрались ладно, пусть жрут, может лопнут в конце концов.
но просто подумайте о том, что все эти люди - это те, кто придумывает и контролирует законы, те, кто выносят приговоры и т.д.
то есть когда они выписывают штрафы людям за неношение маски они вряд ли считают нас за людей.
для них получается законы не писаны вообще.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • касым
  • bekenova
 kk13 (Посетители) Сегодня, 13:55
Результат 30 летней деятельности власти!! ЗАЖРАЛИСЬ!!! ВСЕ СУЖИТЕЛИ Ф Е М И Д И
 
 

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