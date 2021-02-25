Прокуроры отреклись от судьи, отдыхавшего в ресторане Караганды

21 февраля в Сети появилось видео с тоя карагандинского судьи, на котором якобы присутствовали сотрудники прокураторы. Сегодня в надзорном органе заявили, что это фейковая информация, передает ИА «NewTimes.kz».Ранее была информация, что судья Карагандинского областного суда в одном из престижных ресторанов города праздновал юбилей мамы. Тогда якобы тот самый судья Исабеков разговаривал с проверяющими мобильной группы на «ты», от полицейского требовал снять маску для опознания, а также утверждал, что в заведении отдыхают и прокуроры.Позже в СЭС дали разъяснение, что за посиделки карагандинского судьи на тое штраф оплатил его брат, так как именно он был организатором мероприятия.Сегодня пресс-служба прокуратуры сообщила, что по результатам опроса персонала ресторана, сотрудников мониторинговой группы, а также исследования видеожетонов сотрудников полиции и камер наблюдения ресторана, факт нахождения действующих сотрудников надзорного ведомства в ресторане не подтвердился.«В этой связи прокуратура области обращает внимание на необходимость руководствоваться официальной информацией, подтвержденной уполномоченными должностными лицами», – говорится в сообщении.