Прокуроры отреклись от судьи, отдыхавшего в ресторане Караганды

21 февраля в Сети появилось видео с тоя карагандинского судьи, на котором якобы присутствовали сотрудники прокураторы. Сегодня в надзорном органе заявили, что это фейковая информация, передает ИА «NewTimes.kz».
Ранее была информация, что судья Карагандинского областного суда в одном из престижных ресторанов города праздновал юбилей мамы. Тогда якобы тот самый судья Исабеков разговаривал с проверяющими мобильной группы на «ты», от полицейского требовал снять маску для опознания, а также утверждал, что в заведении отдыхают и прокуроры.
Позже в СЭС дали разъяснение, что за посиделки карагандинского судьи на тое штраф оплатил его брат, так как именно он был организатором мероприятия.
Сегодня пресс-служба прокуратуры сообщила, что по результатам опроса персонала ресторана, сотрудников мониторинговой группы, а также исследования видеожетонов сотрудников полиции и камер наблюдения ресторана, факт нахождения действующих сотрудников надзорного ведомства в ресторане не подтвердился.
«В этой связи прокуратура области обращает внимание на необходимость руководствоваться официальной информацией, подтвержденной уполномоченными должностными лицами», – говорится в сообщении.
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