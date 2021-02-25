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Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Пашиняна

Просмотров:515 Опубликовано: Сегодня, 14:06
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера Пашиняна
Фото из открытых источников
ЕРЕВАН, 24 фев — РИА Новости. Армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Накануне президент республики Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генерального штаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

"Генеральный штаб вооруженных сил Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника генерального штаба по недальновидным и необоснованным причинам, которое было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь лишь на личных и претенциозных эмоциях. В этих тяжелых для страны условиях подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом", — говорится в заявлении военных.

В Генштабе также предостерегли главу кабмина от применения силы против своего народа.

Пашинян назвал произошедшее попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на площадь республики в Ереване.

Он также уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна.



В армянской столице находится президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. Он заявил, что готов выполнить свою посредническую миссию в преодолении политического кризиса в стране.
"Советую всем сторонам проявить хладнокровие и здравомыслие, иначе наше поражение углубится и станет еще более роковым. Хватит, сколько крови мы пролили, теперь время смягчить кризис и пойти по пути долгосрочного развития и усиления", — цитирует его Sputnik Армения.

Рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отдать Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. После этого в армянской столице начались протесты.
В среду Пашинян заявил, что купленные у России комплексы "Искандер" были неисправны. Это вызвало возмущение военных и оппозиции, которые выразили мнение, что так премьер пытается оправдать свои неудачи.


Источник: РИА новости
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