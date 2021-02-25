Снижение ставок НДС для некоторых компаний и ряд других антикризисных мер анонсировали в РК

Астана. 25 февраля. КазТАГ – Снижение ставок налога на добавленную стоимость (НДС) для некоторых компаний и ряд других антикризисных мер анонсировали в Казахстане, передает корреспондент агентства.



«В настоящее время правительством подготовлены срочные меры для обеспечения качественного и устойчивого роста экономики, одобренные на Высшем совете по реформам 29 января 2021 года», - сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.



В числе данных мер, по его словам, предусматривается:



- уменьшение НДС в течение двух лет для новых производственных компаний;



- освобождение от корпоративного подоходного налога (КПН) части дохода, направленного на реинвестирование;



- расширение перечня приоритетных видов деятельности для заключения инвестиционных соглашений с правительством;



- регулирование с «чистого листа», сокращение требований к бизнесу;



- режим розничного налога по ставке 6% для сферы общественного питания;



«Указанные меры поддержки будут распространяться на субъекты среднего предпринимательства. Поправки, направленные на реализацию указанных мер, будут внесены в парламент для законодательного закрепления до конца текущей сессии в рамках исполнения поручения главы государства, данного на Высшем совете по реформам 29 января 2021 года», - заверил Мамин.



Напомним, 22 февраля депутаты мажилиса от фракции «Ақ жол» заявили о том, что государство нашло возможность оказать налоговую поддержку малому и микро-бизнесу, «однако за рамками этой поддержки оказался средний бизнес». Депутаты попросили: распространить освобождение от налогов на пострадавшие от карантина средние предприятия до восстановления их оборотов и платежеспоспобности на уровне докризисного периода; прямо запретить налоговым органам и банкам доводить действующий средний бизнес до банкротства «неадекватными суммами претензий»; продлить приостановление дел о банкротстве частных предприятий как минимум до 1 апреля; провести для пострадавших от коронакризиса средних предприятий налоговую амнистию по списанию сумм налоговой задолженности, штрафов и пеней.



Однако, как сообщил 25 февраля КазТАГ, правительство Казахстана не поддержало освобождение среднего бизнеса от уплаты налогов.