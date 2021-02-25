«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Февраля
-10...-11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 415.57 KZT
  • €1 = 505.37 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Снижение ставок НДС для некоторых компаний и ряд других антикризисных мер анонсировали в РК

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 15:00
Снижение ставок НДС для некоторых компаний и ряд других антикризисных мер анонсировали в РК
Фото из открытых источников
Астана. 25 февраля. КазТАГ – Снижение ставок налога на добавленную стоимость (НДС) для некоторых компаний и ряд других антикризисных мер анонсировали в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время правительством подготовлены срочные меры для обеспечения качественного и устойчивого роста экономики, одобренные на Высшем совете по реформам 29 января 2021 года», - сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

В числе данных мер, по его словам, предусматривается:

- уменьшение НДС в течение двух лет для новых производственных компаний;

- освобождение от корпоративного подоходного налога (КПН) части дохода, направленного на реинвестирование;

- расширение перечня приоритетных видов деятельности для заключения инвестиционных соглашений с правительством;

- регулирование с «чистого листа», сокращение требований к бизнесу;

- режим розничного налога по ставке 6% для сферы общественного питания;

«Указанные меры поддержки будут распространяться на субъекты среднего предпринимательства. Поправки, направленные на реализацию указанных мер, будут внесены в парламент для законодательного закрепления до конца текущей сессии в рамках исполнения поручения главы государства, данного на Высшем совете по реформам 29 января 2021 года», - заверил Мамин.

Напомним, 22 февраля депутаты мажилиса от фракции «Ақ жол» заявили о том, что государство нашло возможность оказать налоговую поддержку малому и микро-бизнесу, «однако за рамками этой поддержки оказался средний бизнес». Депутаты попросили: распространить освобождение от налогов на пострадавшие от карантина средние предприятия до восстановления их оборотов и платежеспоспобности на уровне докризисного периода; прямо запретить налоговым органам и банкам доводить действующий средний бизнес до банкротства «неадекватными суммами претензий»; продлить приостановление дел о банкротстве частных предприятий как минимум до 1 апреля; провести для пострадавших от коронакризиса средних предприятий налоговую амнистию по списанию сумм налоговой задолженности, штрафов и пеней.

Однако, как сообщил 25 февраля КазТАГ, правительство Казахстана не поддержало освобождение среднего бизнеса от уплаты налогов.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика