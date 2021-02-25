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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сборку автомобилей Lada остановили в Казахстане

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 16:10
Сборку автомобилей Lada остановили в Казахстане
Фото: Коммерсантъ
АвтоВАЗ приостановил сборку Lada в Казахстане, на крупнейшем для себя экспортном рынке, передает zakon.kz.

В Казахстане сообщили о массовых сокращениях на заводе "Азия Авто" в Усть-Каменогорске (67,9% у "Бипэк"), где собирались автомобили российского АвтоВАЗа Lada. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов пообещал, что после закрытия предприятия всем сотрудникам найдут работу.

Как пишет российский "Коммерсантъ", власти выставили неустойку в 30,8 млрд руб. местной площадке "Азия Авто" за предполагаемое неисполнение обязательств по промсборке. Сейчас на заводе идут сокращения, а АвтоВАЗ значительно просел в продажах на этом рынке, ожидая решения апелляционной инстанции по возврату льгот. Кроме того, интерес к Lada проявляли и другие производства, что ставит под еще больший вопрос запуск только что достроенной площадки по сварке и окраске "Азия Авто Казахстан", где блокпакет у АвтоВАЗа.

Это стало следствием разрыва соглашения о промсборке с "Азия Авто", по которому тому предоставлялись льготы, а также возвращался утильсбор.

По данным "Ъ", конвейер был остановлен еще в ноябре, когда было расторгнуто соглашение. 3 февраля "Азия Авто" проиграла суд первой инстанции по возмещению полученных льгот — Министерство индустрии и инфраструктурного развития требует от предприятия вернуть государству 173,9 млрд тенге (30,8 млрд руб.). В министерстве говорили, что все компании, кроме "Азия Авто", слово сдержали и свои обязательства перед государством выполнили в полном объеме и в срок, введя в эксплуатацию оборудование по сварке и окраске.

Предполагалось, что в дальнейшем производство Lada в Казахстане разместится на заводе полного цикла "Азия Авто Казахстан" (75% у "Бипэк" Анатолия Балушкина, 25% у АвтоВАЗа) мощностью 120 тыс. штук в год с инвестициями $840 млн. Но эта площадка до сих пор не запущена, хотя, по данным издания, финальные работы на ней шли в 2020 году и "коробка" завода уже готова.

Перспективы этого производства остаются непонятны, но, как говорят источники "Ъ", работы по его вводу не форсировались властями на фоне падения рынка в 2015–2016 годах и медленного восстановления, а затягивание произошло из-за проблем с кредиторами.

Разбирательство о невыполнении условий промсборки совпало с запуском "Сарыаркаавтопрома", где производятся старые модели Chevrolet, а также площадки сборки Hyundai "Астана Моторс".

"Сарыаркаавтопром" перешел на выпуск Kia, которые долгое время собирались на "Азия Авто". По данным газеты, предложение о переносе производства на эту площадку поступало и российскому концерну.

АвтоВАЗ показал убыток

В АвтоВАЗе сказали, что внимательно отслеживают ситуацию и "уже изучают альтернативные варианты сохранения формата присутствия Lada и непрерывного предоставления услуг клиентам в Казахстане". Там подчеркивают, что Казахстан — один из ключевых экспортных рынков для бренда: "Здесь мы планируем еще больше развивать наше присутствие".

Казахстан исторически считался ключевым экспортным рынком для российских автоконцернов, а "Азия Авто" долгое время была ключевым сборщиком автомобилей в стране.
В 2020 году в Казахстан было экспортировано 17,5 тыс. машин Lada (доля рынка — 19,6%, данные включают поставки машкомплектов).

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), выпуск машин марки в стране вырос на 8%, до 15,9 тыс. штук. Общее производство в стране выросло на 53,2%, до 77,4 тыс. машин.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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MadJack (Посетители) Сегодня, 16:48
Казахстан своими пошлинами поддерживает российский рынок, а на выходе у лады все равно получается неконкурентоспособное г.

Каждому свое
 
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MadJack (Посетители) Сегодня, 16:16
кому эти ведра нужны

Каждому свое
 
 

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