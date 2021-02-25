«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Февраля
-10...-11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.77 KZT
  • €1 = 506.81 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Девушку жестоко избили в лифте из-за отсутствия маски в Нур-Султане

Просмотров:349 Опубликовано: Сегодня, 17:03
Девушку жестоко избили в лифте из-за отсутствия маски в Нур-Султане
Фото из открытых источников
В Нур-Султане девушку жестоко избили в лифте из-за отсутствия маски. Об этом она написала в социальных сетях, сообщает zakon.kz.

18 февраля в столичном ЖК "Лазурный квартал" две неизвестные женщины напали на нее в лифте из-за того, что она была без маски.

Я достала маску, надела, чтобы не впадать с ними в полемику. Но им этого было недостаточно. Женщина постарше ударила меня по лицу, на что я попыталась ее оттолкнуть, вследствие чего они набросились на меня и вцепились в мои волосы с жуткой нецензурной бранью. Они били меня по шее, голове и вырывали мне волосы с такой злостью и силой, что я почти начала терять сознание. Они продолжали издеваться надо мной до 9 этажа. Я начала кричать "помогите", когда одни из соседей услышали, вышли, эти особы резко отпустили меня и начали орать перед соседями, что я наркоманка и прочие оскорбительные эпитеты, и что я на них напала и они быстро убежали к себе домой, - написала она.

По словам девушки, когда приехала полиция, они не стеснялись в выражениях, называли ее проституткой, наркоманкой и пьяницей.

Проведенная на месте наркологическая экспертиза показала, что я была совершенно трезва и никакого отношения к наркотикам никогда не имела, - рассказала она.

Нападавшие на нее женщины, также написали на нее встречное заявление в полицию.

В лифте была камера видеонаблюдения, которая полностью подтверждает ее слова.

Она боится, что эти женщины останутся вновь безнаказанными. Как ей пояснил участковый - это не первый инцидент с их участием. Но почему-то им все сходило с рук.

Проведенная экспертиза показала, что мне причинен вред здоровью "легкой степени тяжести" так как нет переломов, и не смотря на весь ужас произошедшего и причиненный мне моральный вред, эти особы вновь могут остаться безнаказанными, - написала женщина.

Полицейскими установлены все участники инцидента, написавшие заявления в отношении друг друга. Причиной конфликта стала не надетая в лифте жилого комплекса маска.

Полицейские установили, что 23-летней жительнице столицы сделали замечание зашедшие в лифт две женщины. Затем в ходе конфликта между ними завязалась драка.

По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение о привлечении к ответственности виновных лиц в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика