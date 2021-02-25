Во время вынесения приговора экс-начальнику "Черного беркута" судья оказалась в "джунглях"

Полиция города Житикара и Житикаринского района завела уголовное дело, после того как неизвестный во время оглашения приговора по "Skype" установил на фоне судьи заставку "Джунгли", сообщает zakon.kz.
В связи с этим оглашение приговора было приостановлено.
Инцидент произошел 29 января 2021 года.
- Уголовное дело зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 2 февраля 2021 года, по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 407 ч.1 УК РК, - сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, иная информация в интересах следствия не разглашается.
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