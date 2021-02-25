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Карагандинец в кепке застрял на трассе в буран и едва не остался без ушей

Просмотров:448 Опубликовано: Вчера, 21:28
Карагандинец в кепке застрял на трассе в буран и едва не остался без ушей
Фото взято: instagram.com/astana.times
В Сети сначала появилось видео, на котором мужчина рассказывает, что застрял на трассе в буран. Его ресницы покрыты инеем, он показывает свои уши и говорит, что очень сильно их обморозил, передает ИА «NewTimes.kz».

Как выяснилось, ролик был снят на автодороге в Карагандинской области. Видео опубликовано в instagram-паблике astana.times.

Позже появилась информация, что мужчине якобы ампутировали уши.

Однако все закончилось относительно благополучно.

По данным пресс-службы областного здравоохранения, пациент 1962 года рождения был доставлен в городскую больницу №1, сообщает ekaraganda.kz.

В медучреждении ему диагностировали обморожение второй степени.

Оказана необходимая помощь. Сейчас мужчина уже отпущен домой на амбулаторное лечение. Обе ушные раковины на месте, обошлось без ампутации.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 9 регионах Казахстанана, в том числе, на территории Карагандинской области. Ожидаются туман, ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, сильный мороз, 35-38 градусов.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Aktauskii (Посетители) Вчера, 22:31
Видимо не говорила мама в детстве шапку в мороз одевать...
 
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  • Aktauskii
  • Pankration and MMA
 kolu411 (Посетители) Вчера, 22:04
Без обид дядя, но я на Мангышлаке не высуну нос зимой без шапки на улицу а ты под Карагандой в бейсболке? Тебе бы не уши а голову проверить.
 
 

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