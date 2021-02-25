Карагандинец в кепке застрял на трассе в буран и едва не остался без ушей

В Сети сначала появилось видео, на котором мужчина рассказывает, что застрял на трассе в буран. Его ресницы покрыты инеем, он показывает свои уши и говорит, что очень сильно их обморозил, передает ИА «NewTimes.kz».Как выяснилось, ролик был снят на автодороге в Карагандинской области. Видео опубликовано в instagram-паблике astana.times.Позже появилась информация, что мужчине якобы ампутировали уши.Однако все закончилось относительно благополучно.По данным пресс-службы областного здравоохранения, пациент 1962 года рождения был доставлен в городскую больницу №1, сообщает ekaraganda.kz.В медучреждении ему диагностировали обморожение второй степени.Оказана необходимая помощь. Сейчас мужчина уже отпущен домой на амбулаторное лечение. Обе ушные раковины на месте, обошлось без ампутации.Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 9 регионах Казахстанана, в том числе, на территории Карагандинской области. Ожидаются туман, ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, сильный мороз, 35-38 градусов.