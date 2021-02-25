Очередной взрыв газового баллона унес жизнь ребенка в Актюбинской области

Новая трагедия из-за газового баллона в Казахстане. На этот раз во взрыве погиб ребенок в Актюбинской области, сообщает zakon.kz.
Взрывной волной снесло стены и кровлю частного дома. Погиб десятилетний мальчик, его отец и брат с сильными ожогами в реанимации, передает КТК
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- Состояние пострадавшего 1968 года рождения крайне тяжелое. Получил термические ожоги верхних конечностей, а также туловища – второй, третьей степени, с объемом 65-70%, - рассказала зам. руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бекболат Избасаров
Тело мальчика нашли под завалами, когда удалось потушить огонь.
В данный момент специальная комиссия выясняет все детали произошедшего. Чиновники обещают помочь с похоронами и выделили семье единовременную помощь в размере 140 тысяч тенге. Сейчас семье подыскивают новое жилье.
Стоит отметить, что село Мугалжар до сих пор не газифицировано. Поэтому местные жители используют баллоны.
- Со слов соседей, вечером он занес (хозяин дома) газовый баллон в дом – для приготовления пищи или другой ситуации. При тушении пожара было обнаружено в доме два газовых баллона по 50 литров, - пояснил начальник департамента по ЧС Актюбинской области Маргулан Аманбаев.
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