«Выйдете на митинг, вас посадят». Прокуратура Атырау сделала предупреждение активисту Максу Бокаеву

26 февраля гражданского активиста Макса Бокаева вызвали в прокуратуру Атырау и вручили документ с «разъяснением закона». В прокуратуре Бокаеву заявили, что его посадят под арест, если он будет выходить на "несогласованные" митинги.



По словам Бокаева, разъснение проводил прокурор Аршат Тайтуллин.



В документе, который Бокаеву вручили в прокуратуре, говорится, что политический активист Жанболат Мамай разместил на своей странице в Facebook'е видео, на котором сообщил о призывах Бокаева проводить митинги в период с 28 февраля по 28 марта, а также озвучил свое намерение участвовать в акциях. В прокуратуре Бокаеву напомнили, что он находится под административным надзором и ему «запрещено участвовать в общественной работе, забастовках и митингах».



«Участие в противоправных действиях может быть наказуемо лишением свободы на срок до 25 суток по статье 488 административного кодекса», - заявили в прокуратуре.



- Других вопросов мне не задавали. Основываясь на Конституции и международном пакте о правах человека, я сказал, что буду продолжать пользоваться своими правами. Свобода слова и право на мирные собрания гарантируются Конституцией. Все как всегда, ничего не изменилось, - сказал Бокаев Азаттыку.



Макс Бокаев был приговорен к пяти годам лишения свободы после митингов против земельной реформы в 2016 года и освобожден 4 февраля этого года. С тех пор на него дважды наложили административный надзор по запросу двух разных ведомств, в том числе запретили ему участвовать в митингах, общаться со СМИ и покидать жилище за рядом исключений.



Ранее представители управления пенитенциарной системы Атырауской области посетили дом Макса Бокаева, опросили его относительно интервью, которое активист дал газете ДАТ, и записали его слова на видео. 23 февраля его вызвали в областной ДУИС на «профилактическое собеседование».



Сразу после освобождения в начале февраля Бокаев отправился на центральную площадь Атырау. Он призвал людей выходить на митинги с 28 февраля по 28 марта с призывом к властям внести изменения в Конституцию Казахстана и установить «национальный диалог». Позднее ряд оппозиционных сил в стране призвали провести митинг в назначенный Бокаевым день - 28 февраля.



Накануне акций распространились сообщения о том, что в нескольких городах Казахстана активистов вызывали в полицию, им делали предупреждения. Некоторых подвергли задержаниям и арестам.