«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 27 Февраля
+3...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.02 KZT
  • €1 = 505.51 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Выйдете на митинг, вас посадят». Прокуратура Атырау сделала предупреждение активисту Максу Бокаеву

Просмотров:36 Опубликовано: Сегодня, 09:30
«Выйдете на митинг, вас посадят». Прокуратура Атырау сделала предупреждение активисту Максу Бокаеву
Макс Бокаев на центральной площади Атырау после освобождения, 4 февраля 2021 года
26 февраля гражданского активиста Макса Бокаева вызвали в прокуратуру Атырау и вручили документ с «разъяснением закона». В прокуратуре Бокаеву заявили, что его посадят под арест, если он будет выходить на "несогласованные" митинги.

По словам Бокаева, разъснение проводил прокурор Аршат Тайтуллин.

В документе, который Бокаеву вручили в прокуратуре, говорится, что политический активист Жанболат Мамай разместил на своей странице в Facebook'е видео, на котором сообщил о призывах Бокаева проводить митинги в период с 28 февраля по 28 марта, а также озвучил свое намерение участвовать в акциях. В прокуратуре Бокаеву напомнили, что он находится под административным надзором и ему «запрещено участвовать в общественной работе, забастовках и митингах».

«Участие в противоправных действиях может быть наказуемо лишением свободы на срок до 25 суток по статье 488 административного кодекса», - заявили в прокуратуре.

- Других вопросов мне не задавали. Основываясь на Конституции и международном пакте о правах человека, я сказал, что буду продолжать пользоваться своими правами. Свобода слова и право на мирные собрания гарантируются Конституцией. Все как всегда, ничего не изменилось, - сказал Бокаев Азаттыку.

Макс Бокаев был приговорен к пяти годам лишения свободы после митингов против земельной реформы в 2016 года и освобожден 4 февраля этого года. С тех пор на него дважды наложили административный надзор по запросу двух разных ведомств, в том числе запретили ему участвовать в митингах, общаться со СМИ и покидать жилище за рядом исключений.

Ранее представители управления пенитенциарной системы Атырауской области посетили дом Макса Бокаева, опросили его относительно интервью, которое активист дал газете ДАТ, и записали его слова на видео. 23 февраля его вызвали в областной ДУИС на «профилактическое собеседование».

Сразу после освобождения в начале февраля Бокаев отправился на центральную площадь Атырау. Он призвал людей выходить на митинги с 28 февраля по 28 марта с призывом к властям внести изменения в Конституцию Казахстана и установить «национальный диалог». Позднее ряд оппозиционных сил в стране призвали провести митинг в назначенный Бокаевым день - 28 февраля.

Накануне акций распространились сообщения о том, что в нескольких городах Казахстана активистов вызывали в полицию, им делали предупреждения. Некоторых подвергли задержаниям и арестам.


Источник: Радио Азаттык
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика