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Как будто злой рок: пожар полностью уничтожил дом погибшего в аварии жителя Атырау

Просмотров:2410 Опубликовано: Сегодня, 10:58
Как будто злой рок: пожар полностью уничтожил дом погибшего в аварии жителя Атырау
Место ДТП
Супруга погибшего вместе с семью детьми временно живут у родственников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как будто злой рок: пожар полностью уничтожил дом погибшего в аварии жителя Атырау Двухэтажный жилой коттедж сгорел в Атырау (фото)

Арман Таскулов вместе с другом выехал из Уральска в Атырау 22 февраля. Недалеко от поселка Тайпак Акжайыкского района произошло лобовое столкновение "Тойоты" и "Лады". На месте аварии погибли оба водителя и все пассажиры "Лады".

- 23 февраля я поехала за телом мужа. Мы уже возвращались домой. Когда доехали до Махамбета, позвонили родственники, сказали: "Не приезжайте домой". А куда я должна поехать с телом мужа? Потом узнала, что у нас был пожар, дом полностью сгорел, - плачет Айханым Таскулова.

В итоге труп жителя Атырау повезли в дом родственников. Родственники приютили и семью погибшего. Без отца остались семеро детей, младшему из которых 7 лет, а старшему 14 лет.

- Спасибо родственникам, друзьям, знакомым, помогли проводить мужа в последний путь. Сейчас с детьми находимся у родственников. Дом нужно восстанавливать. Что сейчас делать, какая помощь нам нужна, я даже не могу сказать. Вот проведем поминки и нужно будет заниматься домом. Не можем же мы с семью детьми жить у родственников, у них свои семьи, свои заботы, - рассказывает Айханым.

Если вы хотите помочь семье Таскуловых, которые сначала потеряли отца, а потом лишились дома, личных вещей и имущества, можете связаться с Айханым по номеру: +77013439808. Карта Каспи банка привязана к этому номеру.

Напомним, смертельная авария произошла возле поселка Тайпак 22 февраля. При столкновении "Тойоты" и "Лады" погибли 6 человек, один человек был ранен. 23 февраля в 20.16 поступило сообщение о том, что по улице Д.Суйесинова в Атырау произошел пожар в коттедже, который сгорел полностью.

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Али ЖУМАНОВ


Источник: Мой город
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