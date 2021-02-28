Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 791 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 212 809 случаев, из них:
в городе Нур-Султан - 25053(+92), в городе Алматы - 24977(+99), в ВКО - 21998(+53), в Атырауской области - 17167(+46), в Павлодарской области - 17535(+80), в Карагандинской области - 15401(+53), в Акмолинской области - 13580(+70), в ЗКО – 12973(+63), в СКО - 12310(+35), в Костанайской области - 12312(+63), в Алматинской области - 10796(+69), в городе Шымкент - 6147(+24), в Жамбылской области - 5947(+12), в Туркестанской области - 4284(+8), в Мангистауской области - 4226(+7), в Актюбинской области - 4262(+11), в Кызылординской области - 3841(+6).
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