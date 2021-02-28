Котлета идет на войну: станет ли натуральная еда предметом роскоши?

Билл Гейтс призвал богатые страны отказаться от мяса и перейти на синтетическую говядину ("вы скоро привыкнете к новым вкусовым ощущениям")



Между тем буквально на днях мэр Лиона Грегори Дусе перевел все школьные столовые города на вегетарианское меню.



Обеды вообще и в школьных столовых в частности — это важнейшая часть национальной идентичности французов. Страна взволновалась. Местные фермеры вывели на площадь к прелестной лионской ратуше в стиле барокко своих коз и коров. Граждане в соцсетях обозвали мэра идиотом. Вегетарианцы, эковоины и зоозащитники бурно поддержали запрет на мясо.



Мэр попробовал списать свое решение на пандемию коронавируса. Однако в его заботу о здоровье детей никто не поверил. Дело в том, что школьные столовые Франции и так практически идеальны. Два часа на обеденный перерыв, холодные и горячие блюда из продуктов местных фермеров, жесточайший контроль за качеством еды, полный ассортимент овощей и фруктов, широчайший выбор мясной и молочной продукции, запрет на вендинговые аппараты… Мэр Лиона покусился на систему питания, которой завидуют практически во всем мире.



Культурная война вокруг антрекотов и котлет сразу приняла политический характер. Сам Грегори Дусе, прозванный за радикализм "зеленым кхмером", сделал карьеру в партии "Европа — Экология — Зеленые". Вегетарианский демарш мэра горячо одобрили его товарищ по партии, ныне министр экологических преобразований Барбара Помпили и министр здравоохранения Оливье Веран — бывший социалист.



А вот министр внутренних дел Жеральд Дарманен назвал решение лионского мэра "оскорблением для фермеров и мясников Франции". "Хватит накладывать идеологию на тарелки нашим детям!" — возмутился министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди.



Французские консерваторы решили, что отказ от котлет знаменует собой атаку на их традиционные ценности и культурные особенности, и разругали Дусе в своих уютных альтернативных СМИ.



Проблема, однако, носит глобальный характер. Еще задолго до пандемии, на которую сегодня принято списывать любой чих, в интеллектуальном поле сложился консенсус насчет того, что поедание мяса недостойно просвещенного современного человека и является уделом каких-то замшелых неадекватов.



Одна за другой делали каминг-аут в качестве вегетарианцев звезды популярной культуры.



Параллельно западному обывателю изо дня в день рассказывали о страданиях выращиваемых на фермах животных и грузили его чувством неизбывной вины за окорока и антрекоты. Хоакин Феникс, получив "Оскар" за главную роль в "Джокере", поехал на бойню, выкупил там корову с теленком и отвез их пастись на луга.



Правильные ученые объясняли обывателю, насколько вредным является красное мясо вообще и просто мясо в частности. Для опровержения их бредней достаточно было бы посмотреть статистику по Японии — и сравнить, как выглядели и сколько жили в этой стране люди, пока сидели на растительной диете, и как они поздоровели, когда все-таки добавили в свой рацион животные белки и жиры.



Другие ученые рисовали схемы, на которых пастбища крупного рогатого скота возникали на месте непроходимых джунглей. Так, коровы Бразилии оказались виноваты в исчезновении девственного леса Амазонии.



На полном серьезе подсчитывался вклад источаемого коровами метана в общее количество парниковых газов. Заодно выяснилось, что скотоводство и агропром являются одним из основных источников загрязнения атмосферы. На современное сельхозпроизводство, обеспечивающее едой почти восемь миллиардов человек, повесили пресловутый "углеродный след". Например, производство вкуснейшей французской еды порождает около четверти всего "углеродного следа" страны. Ученые тут же призвали французов есть поменьше мяса.



Так постепенно сложился состав "преступления". Правящая идеология подразумевает, что мясо-молочная промышленность виновна в глобальном потеплении. Хотите остановить его? Переходите на "фальшивого зайца". Не верите в глобальное потепление? Вон из информационного поля!



Долгое время эта проблематика была уделом полубезумных маргиналов и помешавшихся на диетах кинозвезд. Однако этой зимой отказ от мяса стал официальной повесткой главных наднациональных учреждений планеты.



ВОЗ, на фоне пандемии коронавируса, призвало правительства всего мира обеспечить правильное меню для общественных столовых. Власти должны проследить за тем, чтобы в меню было как можно меньше насыщенных жиров — то есть натуральной мясной и молочной продукции.



ООН запланировала на конец года саммит по "продовольственным системам". Основной тренд, как можно понять из давосского новояза, принятого в ООН, — это превратить натуральные мясные и молочные продукты в предметы роскоши, сократив их производство и задрав цены до небес.



"Главная проблема в том, что цены на еду не отражают ее истинной стоимости", утверждает Лоренс Хаддад, британский экономист, глава "Глобального альянса за правильное питание" и один из популярных спикеров давосского форума.



"Овощи и фрукты должны составлять не менее половины нашего рациона," — вторит ему спецпосланник ООН по вопросам саммита Агнес Калибата. Вторую половину будут составлять зерновые, а также всякие заменители мяса, типа синтетической говядины и насекомых. Реформирование нашего рациона госпожа Калибата требует проводить быстро и решительно: "Измениться должно все — то, как мы производим еду, то, как ее покупаем, то, как мы едим".



Массовый отказ от мяса и молока — это часть пресловутой Великой перезагрузки, объявленной Клаусом Швабом и стоящими за ним влиятельными фигурами мирового истеблишмента. Страна, которая попытается остаться в стороне от этого безумия и не станет разрушать свое скотоводство, будет моментально ошельмована как мировой террорист, способствующий глобальному потеплению.



Да, пока это звучит комично. Однако правозащитники уже пытаются привлечь президента Бразилии Жаира Болсонару к суду в Гааге за то, что при нем вырубали джунгли Амазонии и запускали туда пастись коров. Тем более что Болсонару — правый политик, верит в Бога, симпатизирует Трампу, ест мясо, считает коронавирус "обычным гриппом": в общем, весь список грехов налицо.



"Царь климата" Джон Керри не раз заявлял, что любое изменение климата будет расцениваться американскими властями как прямая военная угроза. Заокеанские партнеры замечательно навострились переводить культурные войны в вооруженные конфликты. Возможно, в недалеком будущем поводом к глобальному противостоянию станет обычная котлета из натурального мяса.