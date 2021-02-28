Ракета "Союз-2" с первым спутником для мониторинга климата Арктики стартовала с Байконура

НУР-СУЛТАН, 28 фев — Sputnik. Первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запущен в воскресенье ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".



Это третий российский космический пуск в 2021 году, а всего, по словам генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в этом году намечается 29 космических стартов, сообщает РИА Новости.



Пуск ракеты "Союз-2.1б" со спутником осуществлен в 9.55 мск с 31-й площадки Байконура.



Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что в 10.04 мск разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом должен отделиться от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Выведение спутника на высокоэллиптическую орбиту с минимальной высотой 1 050 километров и максимальной 39 728 километров будет обеспечено за счет трех включений маршевого двигателя "Фрегата". Отделение "Арктики-М" от разгонного блока намечается в 12.14 мск.



Спутник со стартовой массой 2 200 килограммов и расчетным сроком службы в семь лет создан в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (предприятие "Роскосмоса").



Космический аппарат предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Для этого спутник оборудован двумя многозональными сканирующими устройствами (МСУ-ГС), которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах.



Кроме того, на "Арктике-М" установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-ВЭ) для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратура для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.



Российская орбитальная группировка для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе будет состоять из двух спутников "Арктика-М". Это обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.



Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников – в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".