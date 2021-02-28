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Назван продукт, снижающий риск смерти на 25 процентов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Назван продукт, снижающий риск смерти на 25 процентов
Фото из открытых источников
Ученые из Американской кардиологической ассоциации назвали продукт, способный снизить риск смерти на четверть. Об этом пишет Lenta.ru, передает Tengrinews.kz.

Специалисты выяснили, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака снижается на 25 процентов, если регулярно употреблять перец чили.

Медики изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек и пришли к выводу, что у включивших в свой рацион этот продукт пациентов снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, от рака - на 23 процента.

Ученые подчеркнули, что такие свойства перца чили объясняются тем, что в нем есть капсаицин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Кроме того, он может регулировать уровень глюкозы в крови.

Ранее специалисты пришли к выводу, что употребление большого количества растительного белка в орехах спасает от преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции у женщин старше 50 лет. При этом высокий уровень потребления обработанного красного мяса повышал риск смерти от деменции на 20 процентов.


Источник: Tengrinews.kz
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