Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане

В Казахстане стали известны самые популярные имена, которыми называли новорожденных детей в феврале, передает Liter.kz.
Мальчиков в феврале 2021 года чаще всего называли именем Алихан. Оно лидирует еще с прошлого года. Также в первой пятерке имен-лидеров Алдияр, Алинур, Айсултан и Нурислам. Согласно данным Бюро национальной статистики, мальчиков в Казахстане еще любят называть по именам Санжар, Ерасыл, Али, Ибрахим, Мирас, Мансур, Амир, Ислам, Арсен, Омар и Мухаммад. К самым популярным мужским именам добавились Расул, Алан и Айторе.
Медина — самое популярное имени у девочек. После него идут Айша, Айзере, Раяна, Айлин, Асылым, Сафия, Аяла, Айым, и Айару. Кроме того, в феврале новорожденным девочкам часто давали имена Инжу, Томирис, Фатима, Амина, Зере, Айкоркем, Каусар, Аяна и Мариям.
Кстати, в 2020 году в Казахстане случился рекорд по рождаемости. Точное число озвучат позже, но сейчас уже сообщается, что за минувший год, когда разразилась пандемия коронавируса, в стране родились минимум 425,6 тысячи малышей (в одном только Алматы более 42 тысяч новорожденных). Данное число на 2% превосходит показатели предыдущего рекордного года — 1987-го, когда на свет в Казахстане появились 417,1 тысячи детей.
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