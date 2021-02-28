Алексея Навального доставили в колонию

Алексея Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания", - сообщается на сайте ОНК со ссылкой на Мельникова.



"Согласно установленному режиму, осужденный перед распределением в отряд колонии должен пройти карантин, ему потребуется сдать необходимые анализы и пройти врачей, в дальнейшем он будет распределен в отряд", - уточнил Мельников.



Согласно приговору суда, Навальный должен быть определен в колонию общего режима, таких в подчинении УФСИН по Владимирской области две: №2, расположенная в городе Покров, и №5 - в самом Владимире. Во владимирской ИК-5 РИА Новости пояснили, что у них нет сведений о том, что Навальный этапирован в их исправительное учреждение. В покровской ИК-2 также сообщили РИА Новости, что "не обладают информацией" о доставке заключенного.



Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.