В Туркменистане ввели запрет на торговлю спиртным в выходные

В Туркменистане в выходные дни невозможно будет купить спиртное. Вступил в силу новый запрет, сообщает zakon.kz.



Запрет коснулся продажи любого алкоголя: пива, вина или крепких напитков. Теперь спиртное можно купить только в будни с 8:00 по 20:00, передает Вести.Ru.



В стране вводят также ограничения на продажу табачных изделий. Таким образом в Туркмении ведут пропаганду здорового образа жизни населения.



В коммерческих магазинах сигареты продают поштучно по цене от 3,5 до 5 долларов по курсу туркменского Центробанка. В государственных торговых точках сигареты немного дешевле, за ними с утра выстраиваются очереди.