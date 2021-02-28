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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Туркменистане ввели запрет на торговлю спиртным в выходные

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 19:05
В Туркменистане ввели запрет на торговлю спиртным в выходные
Фото: mixnews.lv
В Туркменистане в выходные дни невозможно будет купить спиртное. Вступил в силу новый запрет, сообщает zakon.kz.

Запрет коснулся продажи любого алкоголя: пива, вина или крепких напитков. Теперь спиртное можно купить только в будни с 8:00 по 20:00, передает Вести.Ru.

В стране вводят также ограничения на продажу табачных изделий. Таким образом в Туркмении ведут пропаганду здорового образа жизни населения.

В коммерческих магазинах сигареты продают поштучно по цене от 3,5 до 5 долларов по курсу туркменского Центробанка. В государственных торговых точках сигареты немного дешевле, за ними с утра выстраиваются очереди.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Empro
  • sergei 66
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:30
Получается, что пить можно только в рабочее время.
Уже это проходили, кто постарше, во времена Горбачева.
Я не пропагандирую употребление алкоголя и табака-это зло.
Но такая "борьба" не поможет, проверено.
 
 

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