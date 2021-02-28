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Пятеро студентов найдены мертвыми в съемной квартире

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:57
Пятеро студентов найдены мертвыми в съемной квартире
Фото из открытых источников
В Юнусабадском районе Ташкента вечером 27 февраля в одной из квартир обнаружили тела пятерых студентов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Узбекистана, передает Tengrinews.kz.

Молодые люди проживали в квартире по арендному договору. Отмечается, что студенты скончались в результате отравления неизвестным веществом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По информации "Газеты.uz", все скончавшиеся были из Андижанской области:

- студент второго курса Ташкентского университета информационных технологий М. У. (2000 года рождения, житель Булакбашинского района Андижанской области);
- студент второго курса Ташкентского университета информационных технологий Р. С. (1998, житель Булакбашинского района Андижанской области);
- студент второго курса Ташкентского университета информационных технологий Д. Г. (2000, житель Ходжаабадского района Андижанской области);
- студент второго курса Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте О. И. (2000, житель Булакбашинского района Андижанской области);
- студент первого курса университета Инха в Ташкенте С. Х. (2000, житель Кургантепинского района Андижанской области).


Источник: Tengrinews.kz
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