Пятеро студентов найдены мертвыми в съемной квартире

В Юнусабадском районе Ташкента вечером 27 февраля в одной из квартир обнаружили тела пятерых студентов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Узбекистана, передает Tengrinews.kz.



Молодые люди проживали в квартире по арендному договору. Отмечается, что студенты скончались в результате отравления неизвестным веществом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



По информации "Газеты.uz", все скончавшиеся были из Андижанской области:



- студент второго курса Ташкентского университета информационных технологий М. У. (2000 года рождения, житель Булакбашинского района Андижанской области);

- студент второго курса Ташкентского университета информационных технологий Р. С. (1998, житель Булакбашинского района Андижанской области);

- студент второго курса Ташкентского университета информационных технологий Д. Г. (2000, житель Ходжаабадского района Андижанской области);

- студент второго курса Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте О. И. (2000, житель Булакбашинского района Андижанской области);

- студент первого курса университета Инха в Ташкенте С. Х. (2000, житель Кургантепинского района Андижанской области).