Пятеро студентов найдены мертвыми в съемной квартире

В Юнусабадском районе Ташкента вечером 27 февраля в одной из квартир обнаружили тела пятерых студентов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Узбекистана, передает Tengrinews.kz.
Молодые люди проживали в квартире по арендному договору. Отмечается, что студенты скончались в результате отравления неизвестным веществом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
По информации "Газеты.uz", все скончавшиеся были из Андижанской области:
- студент второго курса Ташкентского университета информационных технологий М. У. (2000 года рождения, житель Булакбашинского района Андижанской области); - студент второго курса Ташкентского университета информационных технологий Р. С. (1998, житель Булакбашинского района Андижанской области); - студент второго курса Ташкентского университета информационных технологий Д. Г. (2000, житель Ходжаабадского района Андижанской области); - студент второго курса Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте О. И. (2000, житель Булакбашинского района Андижанской области); - студент первого курса университета Инха в Ташкенте С. Х. (2000, житель Кургантепинского района Андижанской области).
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