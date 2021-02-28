Названа лучшая валюта для сбережений этой весной

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин назвал лучшую валюту для сбережений этой весной, сообщает Tengrinews.kz.
По его словам, это доллар, поскольку "личные" валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене к "американцу".
"Потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, - в первую очередь, не входящих в зону евро валют европейских стран, - на горизонте 6-12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими. То же самое касается многих развивающихся и сырьевых валют, вышедших в 2021 году в лидеры благодаря ралли большинства активов, в том числе товарных", - заявил он РИА Новости.
"Следовательно, для хеджирования валютных рисков сейчас основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована в долларах США", - добавил эксперт.
Бабин напомнил, что валюты сами по себе имеют относительно низкую волатильность, что является необходимым свойством для выполнения ими функций средства платежа и сбережения. Устойчивые колебания курсов чаще всего обусловлены либо обесценением валют из-за фундаментальных факторов, либо изменением стоимости доллара.
Последние девять месяцев как раз наблюдалась вторая ситуация: большинство валют значительно подорожало по отношению к доллару, а доходность номинированных в них активов снизилась, почти лишив их премии за риск.
"Это касается как развитых, в основном европейских, так и развивающихся валют. Те же валюты, которые по-прежнему недооценены по отношению к доллару, несут в себе нерыночные риски - к примеру, рубль, находящийся под давлением геополитических угроз", - пояснил собеседник агентства.
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