Цой озвучил прогноз по коронавирусу с учетом вакцинации

Министерством здравоохранения сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до конца текущего полугодия с учетом проводимой вакцинации. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"С учетом имеющихся результатов вакцинации уже сформирован прогноз эпидемиологической ситуации до второго полугодия текущего года. Согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу, массовая вакцинация, обеспечение масочного режима и соблюдение социальной дистанции обеспечит стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране и является альтернативой самоизоляции и карантину", - сообщил Цой на расширенном заседании коллегии ведомства с участием заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.



По словам министра, вести учет вакцинированных и отслеживать иммунный статус планируется с помощью сервиса e-gov mobile "Вакцинация" и паспорта вакцинации в сервисе "Цифровые документы". Это поможет планировать объемы вакцинации и прогноз заболеваемости.



"Наличие в Казахстане собственных разработчиков, а также локализованных площадок для производства вакцин – это возможность минимизировать риски, связанные с обеспечением вакцины и существенно повлиять на стабилизацию эпидситуации в нашей республике. Таким образом, в течение 2021 года мы планируем привить более шести миллионов человек", - добавил Цой.



В ходе коллегии глава ведомства напомнил, что вакцины российского производства - "Спутник V" были закуплены в рекордно короткие сроки. Сегодня ее производство налажено на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.



Поставки продукции отечественным товаропроизводителям начаты согласно утвержденного графика - 24 февраля текущего года. Кроме того, как напомнил министр, в апреле текущего года запланировано применение вакцины отечественного производства "QazCovid-in".



Цой подчеркнул, что согласно оптимистичному и реалистичному прогнозу ведомства, массовая вакцинация, обеспечение масочного режима, а также соблюдение социальной дистанции должно обеспечить стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране и станет альтернативой самоизоляции и карантину.



"Сегодня весь мир осознал, что только вакцинация позволит всем нам вернуться к привычной жизни без карантина. В этой связи всем регионам необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам иммунопрофилактики", - добавил Цой.