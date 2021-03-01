Каким будет март в Казахстане - синоптики

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, когда в Казахстан придет весна и установится теплая погода. В начале марта прогнозируются осадки, ветер, туманы и гололедные явления. Но в целом весной на большей части страны среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы на один градус, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Весна в большинстве регионов Казахстана придет в установленные сроки, отмечают синоптики. По прогнозу синоптиков, в начале марта прогнозируется неустойчивая погода.



"Ожидаются осадки, в юго-восточной части страны сильные, усиление ветра, туманы и гололедные явления. Осадки в южной половине страны прогнозируются преимущественно в виде дождя, в северной половине - дождь и снег.



В первой декаде по Казахстану прогнозируется колебание температуры воздуха: в северной половине днем от слабоположительных до отрицательных, в южной половине от +10...+15 градусов до 0...+7 градусов, на западе и северо-западе страны от -3... -10 градусов до -1...+6 градусов", - отмечают в РГП "Казгидромет".



В отдельные дни первой и второй декады будут влиять холодные воздушные массы из районов Скандинавии и Сибири. Ночью столбики термометров могут понизиться в северной половине до -13...-25 градусов, в южной половине до -5...-15 градусов.



"Во второй половине месяца при волнах тепла в северных, центральных и восточных регионах Казахстана дневная температура воздуха будет повышаться в отдельные дни до +3...+10 градусов. На юге и западе страны - до +10...+15 градусов, в третьей декаде - до +15...+25 градусов", - добавили синоптики.



Количество осадков прогнозируется больше нормы, лишь на юго-востоке и на юго-западе страны около нормы. Но в целом на большей части Казахстана среднемесячная температура будет выше нормы.



"В марте на большей части Казахстана с прохождением циклонов и выносом теплых воздушных масс из районов Ирана ожидается повышенный фон температуры воздуха, на большей части республики среднемесячная температура воздуха прогнозируется выше нормы на один градус, лишь в северо-западной части республики – около нормы. В течение месяца с частой сменой циклонов и антициклонов прогнозируются резкие перепады температуры воздуха. Контрасты температур могут составлять 10 градусов и более", - заключили синоптики.