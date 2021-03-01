Суд над участниками сатпаевских беспорядков начался в Караганде

Беспорядки в Сатпаеве, 24 июля 2020 года. Кадры из видео
В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области началось главное судебное разбирательство по делу о массовых беспорядках, имевших место в июле прошлого года в Сатпаеве, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На скамье подсудимых оказались 54 человека. Среди них 48 мужчин и шесть женщин. Им предъявлены обвинения по разным частям статьи 272 "Организация и участие в массовых беспорядках", а также по статье 380 "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РК. Процесс ведет судья Кенжебай Искакбаев.
Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в Сатпаеве в ночь с 23 на 24 июля 2020 года после изнасилования ребенка.
Ранее местный житель заявил об исчезновении девочки. На ее поиски собрались все неравнодушные жители. Родные девочки, жители города и полицейские обошли каждую квартиру в указанном доме. Они кричали и звали ее через громкоговоритель. Вскоре в одной из квартир послышался детский крик. Полицейские штурмовали квартиру и в итоге нашли там ребенка. Также в жилище находился мужчина.
Десятки горожан отправились к многоквартирному дому, где проживал подозреваемый, чтобы совершить самосуд. Спонтанная акция переросла в погромы и поджоги машин у отдела полиции.
Ситуацию взяли под контроль после того, как на помощь к местным правоохранителям прибыли дополнительные силы - бойцы Национальной гвардии.
6 октября в СИЗО Караганды обнаружили тело следственно-арестованного, подозреваемого в изнасиловании девочки. Причина смерти - суицид.
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