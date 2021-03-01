По 2 доллара подарят женщинам Туркменистана на 8 марта - СМИ

Жительницам Туркменистана к 8 марта подарят по два доллара от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Centralasia.media.



В материале сказано, что к 8 марта жительницы Туркменистана получат по 60 манатов - это около 17,1 доллара по госкурсу или 1,9 доллара по курсу черного рынка. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.



Отмечается, что денежные подарки получат женщины, работающие в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, получающие пенсии, пособия и стипендии, а также школьницы и воспитанницы детских садов. Домохозяйки и индивидуальные предпринимательницы не получат по два доллара.



В 2020 году женщинам Туркменистана также подарили по 60 манатов, на тот момент эта сумма была эквивалентна трем долларам, отмечает издание.