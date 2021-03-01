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По 2 доллара подарят женщинам Туркменистана на 8 марта - СМИ

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 13:25
По 2 доллара подарят женщинам Туркменистана на 8 марта - СМИ
Фото ©РИА Новости
Жительницам Туркменистана к 8 марта подарят по два доллара от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Centralasia.media.

В материале сказано, что к 8 марта жительницы Туркменистана получат по 60 манатов - это около 17,1 доллара по госкурсу или 1,9 доллара по курсу черного рынка. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

Отмечается, что денежные подарки получат женщины, работающие в учреждениях и организациях независимо от форм собственности, получающие пенсии, пособия и стипендии, а также школьницы и воспитанницы детских садов. Домохозяйки и индивидуальные предпринимательницы не получат по два доллара.

В 2020 году женщинам Туркменистана также подарили по 60 манатов, на тот момент эта сумма была эквивалентна трем долларам, отмечает издание.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 13:51
О как, там тоже процветание в закрытом формате идет полным ходом, а ведь до этого по 10 долларов давали-)))
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 13:31
Смешно , конечно, но хоть что то.
 
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G32 (Посетители) Сегодня, 13:31
Психиатрия
 
 

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