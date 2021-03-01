Цены на продукты показали наибольший рост за четыре года

По итогам февраля годовой рост цен на товары и услуги составил 7,4%, сообщает LS
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По данным бюро нацстатистики, уровень не изменился по сравнению с январем, когда также была зафиксирована инфляция в 7,4%. Напомним, 2020 год страна завершила с ростом цен на 7,5%.
По итогам февраля, продовольственные товары подорожали за год на 11,6%, что является наибольшим показателем с октября 2016 года. В свою очередь непродовольственные товары выросли в цене за год на 5,2%, а платные услуги – на 3,9%.
Среди продуктов питания больше всего за год подорожали пшеничная мука – на 19,6%, гречневая крупа – на 36,2%, кукурузная – на 26,7%, яйца – на 32,9%, подсолнечное масло – на 41,9%, картофель – на 22,9%, сахар-песок – на 40,4% и т.д. За год подешевели рис – на 0,6%, пшено – на 1,9% и белокочанная капуста – на 19%.
Среди непродовольственных товаров и услуг рост выше 10% зафиксирован на стоимости мобщих и чистящих средств, аренды жилья и вывоза мусора. Помимо этого, на 5,2% подорожали одежда и обувь, на 9% – товары личного пользования, на 6,6% – амбулаторные услуги и общепит и на 7,1% – услуги парикмахеров.
Если рассматривать инфляцию с начала года, то она составила 1,3%. Продовольственные товары за два месяца выросли в цене на 2,2%, непродовольственные – на 0,7%, услуги – на 0,6%.